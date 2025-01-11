Ученые из Финляндии предложили затапливать новогодние елки: что это даст

Ученые из Финляндии предлагают всем после праздников затапливать новогодние елки в ближних водоемах. Любопытно, что такая практика вызвала интерес за границей.

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Метод сброса елок в водоемы не новый, однако лишь недавно эксперты доказали его полезность. Использованные хвойные деревья улучшают микрофлору водоемов, пишет Yle.

Результаты исследований Института окружающей среды показали, что затопление елок в озере оказывает положительное влияние на водную среду. К примеру, растет количество микроорганизмов, укрепляется популяция рыб, а общее биологическое разнообразие увеличивается, говорят эксперты.

"Наше исследование получило достаточно широкую огласку", – сказал гидробиолог и руководитель исследования Карри-Матти Вуори.

По словам ученого, рождественские елки сейчас затапливаются в Пирканмаа, Лапландии и столичном Хельсинкском регионе.

Исследователь сообщает, что финским опытом уже заинтересовались в Швеции и Канаде, где после праздников начали использовать деревья для улучшения микроклимата водоемов.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые из Швеции объяснили уникальную суперсилу рождественских елок.

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