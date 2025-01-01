Ученые из Швеции объяснили уникальную суперсилу рождественских елок

В праздничные зимние дни вечнозеленые хвойные деревья, такие как ель и сосна, украшают дома по всему миру. На несколько недель они становятся символами Рождества и Нового года и приносят тепло и радость. Но на самом деле умеют выдерживать самые строгие условия на Земле в своей природной среде обитания.

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Большинство людей воспринимают как норму тот факт, что хвойные деревья зеленые и красивые в любое время года. Но ученые обнаружили уникальную суперсилу елок и рассказали, что стоит за выживанием хвойных растений в зимний период – некоторые из них не были поняты недавно, говорят ученые из Швеции в статье, опубликованной в Trends in Plant Science.

Рассеивает лишнюю энергию

Один из двух главных выводов, сделанных этой группой исследователей, заключается в том, что хвойные растения изменяют структуру своих тилакоидных мембран, где происходит фотосинтез, создавая фотосистему I (PSI) и фотосистему II (PSII), которые обычно остаются обособленными, зимой сближаются и работают вместе особым способом – он называется "переливанием" (spill-over).

"Это помогает им безопасно рассеивать лишнюю энергию и избегать повреждений от чрезмерного количества солнечного света на холоде", – говорит Стефан Янссон, профессор Центра растениеводства при Университете Умео.

Вторая стратегия, действующая параллельно с перетоком, состоит в том, что хвойные деревья используют специальные пути для перемещения электронов в процессе фотосинтеза. Эти пути, известные как альтернативный поток электронов, включают белки флаводиена и помогают поддерживать сбалансированный процесс фотосинтеза. Это также предотвращает перегрузку системы при чрезмерном освещении и низких температурах.

Хвойные – доминирующие виды

Фотосинтетический аппарат хвойных деревьев отличается от аппарата цветочных растений (покрытосеменных) еще несколькими особенностями. Например, им не хватает некоторых так называемых белков, собирающих свет, содержащихся в других растениях.

"Все вместе это может объяснить, почему хвойные являются доминирующими видами в бореальных лесах, процветая там, где немногие другие могут, возможно, путем преимуществ в менее сложных условиях. Лишь некоторые хвойные, если таковые вообще есть, растут там, где вода, питательные вещества и температурные условия благоприятны", – говорит Пушан Баг, ведущий автор, изучавший эти явления.

Понимание этих механизмов может способствовать сохранению и прогнозировать реакцию лесов на изменение климата, а в долгосрочной перспективе может информировать о стратегиях разведения сельскохозяйственных культур, устойчивых к экстремальным погодным условиям.

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