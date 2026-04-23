У Урана есть неизвестные спутники: кольца планеты открыли тайну

Система колец планеты Уран оказалась гораздо сложнее и загадочнее, чем считалось до последнего времени. Последние научные наблюдения указывают на то, что вокруг этого ледяного гиганта могут вращаться скрытые спутники, которые до сих пор оставались вне поля зрения телескопов.

Видео дня

Эти невидимые объекты выдают свое присутствие через гравитационное и физическое воздействие на пылевые структуры планеты. Изучение аномальных свойств внешних колец позволяет астрономам предположить, что официальный список из 29 спутников вскоре будет расширен.

Таким образом, каждое новое исследование приближает нас к пониманию того, как формировалась и эволюционировала эта далекая часть Солнечной системы. Подробные результаты этого масштабного исследования были обнародованы в научном издании Journal of Geophysical Research: Planets.

Как пишет Space, команда астрономов под руководством Имке де Патера из Калифорнийского университета в Беркли использовала комбинированные данные телескопов "Джеймс Уэбб", "Хаббл" и обсерватории Кека. Как отметил де Патер в своем официальном заявлении: "Расшифровывая свет от этих колец, мы можем проследить как распределение их частиц по размеру, так и состав, что проливает свет на их происхождение".

Кольца Урана

Наибольший интерес ученых вызывают внешние кольца, названные греческими буквами 𝛍 (mu) и 𝛎 (nu). Первоначальный анализ показал, что они имеют кардинально разную окраску: 𝛍-кольцо излучает выразительный голубой цвет, тогда как 𝛎-кольцо имеет красноватый оттенок.

Голубой цвет свидетельствует о наличии чрезвычайно мелких частиц водяного льда, что роднит его с кольцом E Сатурна. Зато красный цвет 𝛎-кольца указывает на большое количество космической пыли и органических соединений, что характерно для скалистых объектов внешнего космоса.

Загадка спутника Маб и невидимых объектов

Источником льда для голубого 𝛍-кольца считается небольшой спутник Маб, открытый в 2003 году. Однако его преимущественно ледяной состав остается загадкой, поскольку большинство соседних объектов являются каменистыми и запыленными. Что касается "грязного" 𝛎-кольца, то ученые уверены: оно формируется в результате ударов микрометеоритов о невидимые скалистые тела.

"Материал 𝛎-кольца происходит от ударов микрометеоритов о невидимые скалистые тела, богатые органическими материалами, которые должны вращаться между некоторыми из известных спутников", — объясняет де Патер.

Эти скрытые "родительские тела" и являются теми самыми неоткрытыми спутниками, которые астрономы надеются зафиксировать в будущем.

Несмотря на мощность современных инфракрасных телескопов, слабость и малый размер этих объектов не позволяют получить их четкие изображения с Земли. Научное сообщество возлагает большие надежды на будущую космическую миссию к Урану, которая сейчас находится на стадии разработки и является приоритетом для Национальной академии наук. Только снимки крупным планом помогут окончательно подтвердить количество новых спутников и объяснить, почему объекты в одной системе имеют настолько разный химический состав.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.