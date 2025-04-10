Сколько длится день на Уране: ученые получили новый ответ

Ученые раскрыли новые данные о продолжительности дня на планете Уран, обнаружив, что его сутки продолжаются на 28 секунд дольше, чем считалось ранее. Это открытие стало возможным благодаря высокоточным измерениям, осуществленным с космическим телескопом "Хаббл".

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До этого времени продолжительность дня на Уране была определена на основе данных, полученных из космического зонда "Вояджер-2", приблизившегося к планете в 1986 году. Теперь ученые могут уточнить этот показатель благодаря новым измерениям, что важно для дальнейших исследований и планирования космических миссий. Исследователи сообщили об обновленной оценке в журнале Nature Astronomy.

Точное измерение из "Хаббла" Последнее исследование было проведено командой во главе с Лораном Лами из Парижской обсерватории. Они использовали изображения ультрафиолетового полярного сияния Урана, сделанные между 2011 и 2022 годами с помощью телескопа "Хаббл". Этот метод позволил отследить долговременную эволюцию магнитных полюсов планеты и их движение вокруг оси вращения.

Ранее учёные оценивали продолжительность дня на Уране с погрешностью в 36 секунд. Однако новые данные, полученные с помощью "Хаббла", снизили погрешность до доли секунды, что сделало измерение в 1000 раз точнее. Это позволяет еще точнее определить период обращения планеты.

Уникальные условия на Уране

Уран является одной из самых экзотических планет нашей солнечной системы. Его вот вращение отклонено на 98 градусов, что означает, что планета фактически "лежит" на боку во время своего вращения. В то же время магнитное поле Урана смещено на 59 градусов от небесного севера. Такая аномалия в сочетании с экстремальными штормами на планете усложняет проведение точных измерений.

Для изучения продолжительности дня на Уране ученые используют не только наблюдение за самой планетой, но и анализируют магнитное поле, а также радиоизлучение от полярного сияния, которое можно отслеживать с помощью мощных телескопов.

Одним из первых источников данных по периоду обращения Урана стал космический зонд "Вояджер-2", приблизившийся к планете 24 января 1986 года. Тогда исследователи смогли установить, что Уран завершает полный оборот за 17 часов, 14 минут и 24 секунды с погрешностью в 36 секунд. Это открытие стало основой для многих дальнейших исследований и позволило лучше понять, как функционирует эта планета.

Новая команда исследователей из Парижской обсерватории смогла измерить день на Уране на 28 секунд дольше, чем было известно ранее. Эти новые измерения значительно точнее, что может иметь важные последствия для будущих космических миссий, особенно в контексте исследований, которые планируются в ближайшие годы.

Эти открытия также помогают выяснить важные детали о магнитном поле планеты и его влиянии на окружающую среду. Ранее точность измерений оставляла желать лучшего, и теперь учёные могут гораздо четче изучить, как Уран влияет на свои спутники и окружающую среду, пишет издание New Scientist.

Ученые надеются, что благодаря более точным данным, они смогут лучше спланировать будущие исследования этой планеты. Такие миссии могут включать в себя отправку новых зондов или даже посадку аппаратов на поверхность Урана или его спутников.

OBOZ.UA ранее писал, что эксперты планируют миссии на Уран, чтобы выяснить поведение планеты.

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