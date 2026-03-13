У берегов Англии нашли корабль, затонувший 395 лет назад: почему это 'сокровище' для историков

Исчезнувший корпус затонувшего голландского торгового судна "Фейм" был обнаружен археологами после почти 400 лет, проведенных под песками южной Англии. Части этого корабля были обнаружены ранее, а вот сам корпус оставался "загадкой для историков" – до недавнего шторма, который выбросил на берег его ключевые фрагменты.

Находка дает "разгадку одной из самых значительных кораблекрушений в морской истории Англии", рассказывают археологи Борнмутского университета. Правда, ученые еще не уверены стопроцентно, что найденный корпус принадлежит именно судну "Фейм".

Что именно найдено

Найденная часть корабля имеет примерно шесть метров в длину и два м в ширину и состоит по меньшей мере из пятнадцати шпангоутов, соединенных деревянными гвоздями с пятью внешними досками корпуса. И хотя шпангоуты эродированы, сами доски корпуса в отличном состоянии – это притом, что изначально внутри судна был еще один слой обшивки, но он был утрачен.

Это доказательство того, что останки судна находились в песке с 1630-х годов и периодически обнажались и вновь засыпались – на протяжении веков.

Голландский торговец "Фейм"

Считается, что судно "Фейм" имело примерно сорок метров в длину, десять метров в ширину и пятнадцать метров в высоту. Корабль имел более сорока пушек для защиты от пиратов во время путешествий в Карибский бассейн за солью.

Перевозка соли была не единственной миссией голландского торговца. Так или иначе, но в 1631 году произошла катастрофа, когда корабль сел на мель в проливе Свош у побережья южной Англии.

Катастрофа в воде

Морской археолог Том Казинс считает, что корабль буквально развалился на части в воде. Это произошло из-за сброса якоря после того, как судно попало на мель. Якорь зацепился за глыбу, и когда вода в проливе вновь стала прибывать, он не дал кораблю удерживаться на поверхности.

Все 45 членов экипажа покинули судно, как считается, еще до его разрушения. Позже "Фейм" был разграблен, причем место его "последнего упокоения" оставалось загадкой на протяжении веков.

"Действительно захватывающе найти этот фрагмент исторического корабля. Во время наших раскопок затонувшего судна в канале Свош в 2013 году некоторые части корабля отсутствовали, и мы считаем, что часть корпуса теперь обнаружена в Стадленде", – говорит Том Казинс

Удивительное сокровище

Хотя остатки судна, выброшенные на берег пляжа Стадленд, не имеют ни драгоценностей, ни даже соли, за которой ходил корабль, они содержат в себе настоящее сокровище. Это – деревянные гвозди, которыми когда-то было собрано судно.

"Меня всегда поражает история, которую мы находим в Стадленде,но это – настоящее сокровище. Деревянные гвозди до сих пор на месте и держатся через четыреста лет! Это же какое свидетельство мастерства того времени", – говорит археолог Трейси Черчер.

Что будет дальше

В группе морских археологов "История Англии" подчеркивают, что не уверены на все сто процентов, что найдены были обломки именно "Фейма". Теперь ученые планируют провести исследование древесины, чтобы определить, чтобы определить, чтобы определить, когда и откуда она была получена. Только после этого можно будет с уверенностью сказать, обломки какого корабля найдены.

