Польские археологи нашли затонувшие корабли возле Ливии: чем они важны для истории

Польские археологи во время подводных исследований у побережья Ливии обнаружили остатки нескольких древних кораблей. Все они, вероятно, затонули во время движения к древнему порту Птолемаида.

Ученые предполагают, что на этом месте в разные исторические периоды произошло несколько морских катастроф. Находки могут помочь исследователям лучше понять развитие торговли и мореплавания в Средиземном море. Работы проводят специалисты Варшавского университета вместе с подводными археологами и водолазами, пишет издание Interia.pl.

Древний город с богатой историей

Птолемаида была одним из крупнейших греческих городов античной Киренаики – исторического региона, который сейчас расположен на территории северо-восточной Ливии. Город основали правители из династии Птолемеев в конце IV или в III веке до нашей эры. Он существовал в течение нескольких веков и пришел в упадок только после арабского завоевания в VII веке нашей эры.

Исследователи с факультета археологии Варшавского университета вернулись к раскопкам в этом регионе в 2023 году после длительного перерыва, вызванного гражданской войной в Ливии. За это время им уже удалось найти часть большой городской резиденции со сложной системой сбора питьевой воды, а также начать исследование акрополя и подводных участков древнего порта.

Затопленный порт и следы морских катастроф

Во время подводных исследований археологи обнаружили, что часть древней портовой инфраструктуры сейчас находится под водой. По словам ученых, это произошло из-за повышения уровня Средиземного моря и изменения береговой линии, вызванные землетрясениями.

На дне моря исследователи нашли древние колонны, остатки дорог, многочисленные якоря и инструменты, которыми в древности измеряли глубину морского дна. Кроме того, в нескольких километрах к востоку от порта была обнаружена длинная полоса археологических находок, простирающаяся более чем на 100 метров. Это свидетельствует, что в этом месте неоднократно разбивались корабли, направлявшиеся в Птолемаиду.

Ценные находки с древних судов

Среди обломков одного из кораблей археологи нашли редкий элемент римских весов — бронзовую деталь в форме женской головы, наполненную свинцом. Также на дне обнаружили большое количество амфор и остатков груза.

Особое внимание исследователей привлекла одна из амфор, в которой, вероятно, сохранились кристаллизованные остатки вина. Сейчас эти материалы исследуют специалисты, чтобы установить их происхождение и возраст.

Новые открытия на акрополе

Параллельно с подводными исследованиями другая группа археологов работает на акрополе древнего города. Там была обнаружена неизвестная ранее дорога, которая вела из внутренних районов к вершине плато, расположенного примерно на высоте 300 метров над уровнем моря.

Рядом с этой дорогой археологи нашли специальный столб, который во времена Римской империи использовали для обозначения расстояний. На нем сохранилась греческая надпись, датируемая периодом правления династии Северов в первой половине III века нашей эры. Исследователи предполагают, что подобных знаков вдоль этой дороги может быть еще больше.

К экспедиции также присоединились реставраторы из Академии изобразительных искусств в Варшаве. Они занимаются оценкой состояния древних фресок и мозаик, которые были перевезены в местный музей, а также работают над восстановлением отдельных исторических артефактов.

По словам руководителей проекта, исследования Птолемаиды только начинаются, ведь значительная часть древнего города до сих пор остается под землей или водой.

