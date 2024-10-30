Самая высокая гора Японии впервые за 130 лет осталась без снега: что происходит на Фудзи

До ноября осталось несколько дней, но самая высокая гора Японии до сих пор не укрылась снежным одеялом. По словам ученых, это тревожный антирекорд, который наблюдается впервые за 130 лет.

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Вершина вулкана Фудзи обычно покрывается снегом к началу октября. Отсутствие снежного покрова вызывает тревогу, ведь говорит о климатическом кризисе, пишет CNN.

По словам ученых, снежная шапка вулкана начинает формироваться в среднем 2 октября, а в прошлом году снег впервые был обнаружен там 5 октября. "Но из-за теплой погоды в этом году снегопады на самой высокой горе Японии еще не наблюдались", – сказал синоптик метеорологического управления Кофу Ютака Кацута.

По его словам, отсутствие снега на 29 октября превосходит предыдущий рекорд 26 октября, установленный в 1955 и 2016 годах, пишет TheJapanTimes.

"Температуры были высокими этим летом, и жара продолжалась в сентябре, сдерживая холодный воздух, который приносит снег", – добавил Кацута. Синоптик отметил, что изменение климата может повлиять на задержку образования снежного покрова.

По данным метеорологов, нынешнее лето в Японии было самым жарким за всю историю наблюдений, пишет TheGuardian.

Согласно анализу исследовательской группы Climate Central, температура в Японии оставалась необычно высокой в осеннее время. К примеру, в 74 городах страны исследователи зафиксировали температуру 30 градусов по Цельсию в первую неделю октября.

По данным Climate Central, необычная октябрьская жара, которую испытала Япония, была вызвана климатическим кризисом.

Чрезвычайная летняя жара в Японии не была локальным событием, говорят ученые. Этим летом второй год подряд были побиты мировые рекорды жары, а 2024-й уверенно собирается стать самым жарким годом в истории, говорят синоптики.

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