Топ-6 исторических тайн, раскрытых наукой в 2024 году

В этом году ученым удалось открыть занавес тайн, окружавших исторические личности. Исследователи раскрыли больше фактов об их уникальных историях.

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В некоторых случаях анализ древней ДНК помогла восполнить пробелы в знаниях и изменить пристрастное отношение. CNN написали о шести исторических тайнах, раскрытых наукой в 2024 году.

Разоблачение неизвестного

Подробный анализ зубной эмали, зубного камня и костного коллагена помог исследователям раскрыть подробности о "Человеке Виттрупе" – мигранте каменного века, погибшем насильственной смертью в болоте на северо-западе Дании примерно 5200 лет назад.

Его останки, извлеченные из торфяного болота в Виттрупе (Дания) в 1915 году, были найдены рядом с деревянной палкой, которой, вероятно, его избивали по голове. Но о нем мало что было известно.

Используя самые современные аналитические методы, исследователь проекта отдела исторических исследований Гетеборгского университета в Швеции Андерс Фишер и его коллеги задались целью "найти человека за костями" и рассказать историю старейшего известного иммигранта в истории Дании.

Найден "Человек-колодец" из норвежской саги

Исследователи смогли связать личность скелета, найденного в колодце замка, с отрывком из норвежского текста 800-летней давности.

Сага о Сверрисе, рассказывающая историю реального короля Сверре Сигурдссона, содержит описание того, как в 1197 году армия захватчиков бросила тело мертвого человека в колодец норвежского замка Сверресборг, вероятно, с целью отравить воду в колодце.

Группа ученых недавно исследовала кости, найденные в колодце замка в 1938 году. Используя радиоуглеродный анализ, исследователи определили, что остаткам около 900 лет. Генетическое секвенирование образцов зубов показало, что "человек из колодца" имел средний оттенок кожи, голубые глаза и светло-каштановые или русые волосы. И, что самое интересное, его генетика не была связана с местным населением.

Развенчание мифа о "потерянном принце"

Совершенствование молекулярной генетики на протяжении почти двух десятилетий помогли исследователям разгадать давнюю историческую загадку так называемого "потерянного принца", появившегося, казалось бы, ниоткуда в Германии в середине 19-го века.

В течение 200 лет существовали предположения, что загадочный мужчина по имени Каспар Хаузер тайно принадлежал к немецкой королевской семье. Его нашли в мае 1828 года в возрасте 16 лет, когда он бродил без документов в Нюрнберге, Хаузер едва мог общаться с допрашивающими его.

Было проведено несколько исследований генетических данных, взятых из предметов, принадлежавших Хаузеру, но противоречивые результаты привели к тупику без ответов. В этом году исследователи провели новый анализ образцов волос Хаузера и смогли доказать, что их митохондриальная ДНК или генетический код, передающийся по материнской линии, не совпадает с митохондриальной ДНК семьи Баден.

Опровержение королевской мистификации разгадала одну тайну, но на ее место возникла другая: кем тогда был этот человек?

Больной измученный композитор

Классический композитор Людвиг ван Бетховен умер в возрасте 56 лет в 1827 после долгих лет болезней, среди которых были глухота, болезни печени и желудочно-кишечные расстройства. Композитор выразил желание, чтобы его болезни были изучены и результаты распространены.

В мае ученые опубликовали исследование, показавшее высокий уровень свинца, обнаруженный в аутентичных прядях волос Бетховена, и предположили, что композитор имел свинцовое отравление, которое могло повлечь за собой его периодические ухудшения здоровья. Эти выводы основаны на предыдущих открытиях, сделанных после того, как геном Бетховена стал общедоступным для изучения сложных нюансов его здоровья.

Кроме свинца, замки Бетховена также содержали повышенное количество мышьяка и ртути – но как они туда попали? Эти вещества, скорее всего, накопились в организме музыканта в результате потребления в течение жизни рыбы из загрязненной реки Дунай и водопроводного вина, которое подслащивали и консервировали свинцом.

Новые находки способствуют лучшему пониманию композитора, а также сложных, масштабных симфоний, которые он оставил после себя и до сих пор играют оркестры по всему миру.

Колониальные тайны и скандалы

Исследование останков скелетов с помощью новых методов анализа ДНК пролило свет на долю членов семьи первого президента США Джорджа Вашингтона в марте.

По словам научной сотрудницы лаборатории ДНК-идентификации Системы медицинской экспертизы Вооруженных Сил США Кортни Каваньино, младший брат Вашингтона Сэмюэл, умерший в 1781 году, и 19 других членов семьи были похоронены на кладбище в имении Сэмюэла вблизи Чарльзта. Но некоторые могилы были без отметок, скорее всего, чтобы предотвратить их ограбление. Исследовательская группа провела раскопки, чтобы найти место последнего упокоения Самуэля, но местонахождение его могилы остается загадкой.

Впрочем, методы, использованные в исследовании, могут быть применены для идентификации неизвестных останков служивших в армии начиная со времен Второй мировой войны.

Между тем, отдельное исследование безымянных могил, найденных в британском поселении Джеймстаун, штат Вирджиния, выявило долго скрываемый скандал в семье первого губернатора колонии Томаса Уэста.

Исследователи проанализировали ДНК двух мужских скелетов в могилах, и оба были связаны с Вестом через общую материнскую линию. Один из мужчин, капитан Уильям Уэст, капитан Уильям Уэст, родился от тети Уэста, Элизабет, и был незаконнорожденным.

Исследователи обнаружили, что детали рождения Уэста были намеренно изъяты из генеалогических записей семьи в то время, и предполагают, что именно тайна его подлинного происхождения вдохновила его на пересечение Атлантического океана и присоединиться к колонии.

В головах (и лабораториях) выдающихся астрономов

Датский астроном Тихо Браге ассоциируется с небесными открытиями 16 века. Но он также был алхимиком, который варил секретное лекарство для элитных клиентов, таких как Рудольф II, император Священной Римской империи.

Алхимики эпохи Возрождения держали свою работу в тайне, и до наших дней дошло немного алхимических рецептов. Хотя лабораторию Браге, расположенную под его замком-резиденцией и обсерваторией Ураниборг, разрушили после его смерти, исследователи провели химический анализ обломков стекла и керамики, найденных на этом месте.

Анализ показал такие элементы, как никель, медь, цинк, олово, ртуть, золото, свинец и большой сюрприз: вольфрам, который в то время даже не был описан. Вполне возможно, что Браге выделил его из минерала, сам того не осознавая, но это открытие поднимает новые вопросы о его тайной работе.

Кроме того, спустя несколько столетий после того, как немецкий астроном Иоганн Кеплер в 1607 г. сделал эскизы солнечных пятен на основе своих наблюдений за поверхностью Солнца, эти новаторские рисунки помогли ученым собрать воедино историю солнечного цикла Солнца.

Хотя каждый цикл роста и спада солнечной активности обычно занимает около 11 лет, были случаи, когда солнце вело себя не так, как ожидалось. А проанализировав давно забытые рисунки Кеплера, сделанные до появления телескопов, ученые узнали больше о минимуме Маундера, периоде чрезвычайно слабых и аномальных солнечных циклов между 1645 и 1715 годами.

Рисунки Кеплера были сделаны с помощью камеры-обскуры – прибора, который использовал небольшое отверстие в стенке инструмента для проектирования изображения Солнца на лист бумаги. На его эскизах изображены солнечные пятна, которые помогли астрономам определить, что солнечные циклы происходили так, как ожидалось, когда Кеплер наблюдал за ними, а не продолжалось аномально долгое время, как считалось ранее.

Поэтому в этом году многовековый труд Браге и Кеплера пополнился новыми фрагментами, помогающими ученым реконструировать загадки прошлого.

Ранее OBOZ.UA писал об одном из важнейших открытий для археологов: в Египте обнаружили самую большую астрономическую обсерваторию VI века до н.

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