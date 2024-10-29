В Норвегии нашли скелетные останки воина 800-летней саги: что известно о 'человеке-колодце'. Фото

800-летняя скандинавская сага о короле Сверрире Сигурдссоне, написанная на реальных событиях, рассказывает о сбросе тела мертвого мужчины в колодец во время военного рейда в центральную Норвегию в 1197 году. Исследователи нашли скелетные останки воина, известного как "человек-колодец".

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Согласно тексту саги, тело в колодец забросили, чтобы отравить основной источник воды для местных жителей. Но до сих пор не было ничего известно о самом воине, пишет CNN.

Исследователи обнаружили кости в колодце замка еще в 1938 году, но тогда смогли провести только визуальный анализ. Теперь в распоряжении ученых есть ряд аналитических методов – генетическая секвенирование и радиоуглеродная датировка, которые помогли узнать больше о "человеке-колодце".

Новое исследование останков открывает беспрецедентную информацию о внешнем виде найденного воина на основе углубленного исследования образцов его зубов.

"Это первый случай, когда человека, описанного в этих исторических текстах, действительно нашли", – сказал соавтор исследования Майкл Д. Мартин, профессор кафедры естественной истории Университетского музея Норвежского университета науки и техники в Тронхейме.

Раскрытие исторической фигуры

По историческим данным, армия Баглера в 1197 году проникла в крепость Сверресборг через тайную дверь и сожгла все внутри. Тогда же описывается: "Взяли мертвого мужчину и бросили его в колодец, а затем засыпали его камнями".

Некоторые из его скелетных останков были обнаружены в 1938 году. Однако больше костей вместе с черепом нашли во время раскопок в 2014 и 2016 годах.

Исследования показали, что останки принадлежали мужчине, которому в момент смерти было от 30 до 40 лет. Ученые обнаружили травму тупым предметом в задней части черепа, а также два острых пореза черепа, предположительно произошедших до его смерти.

Начальный радиоуглеродный анализ датировки помог исследовательской группе подтвердить, что останкам "человека-колодца" около 900 лет, что согласуется с временной шкалой в саге.

Ведущий автор исследования доктор Мартин Эллегард из Норвежского университета науки и технологий использовал образцы зуба для секвенирования генома. Это позволило команде экспертов обнаружить, что найденный мужчина, вероятно, имел средний тон кожи, голубые глаза и каштановые волосы.

"Наибольшим сюрпризом для всех нас было то, что нападавшая армия бросила одного из своих мертвых в колодец", – сказал Мартин. То есть захватчики бросили собственного воина в колодец, чтобы запачкать воду и сделать замок непригодным для проживания.

"Археологическая наука, древние анализы ДНК и генетический анализ дают нам инструменты, чтобы отделить факты от вымысла, который в конце концов должен дать нам более объективное и полное представление об истории человечества", – подытожил Мартин Эллегаард.

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