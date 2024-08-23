ДНК 'Утерянного европейского принца' раскрыла сговор 200-летней давности

В 1828 году "полудикий" 16-летний парень захватил континент штурмом, когда появился ниоткуда в немецком городе Нюрнберг. Растрепанный подросток имел при себе два письма, в которых утверждалось, что он вырос в темной и холодной темнице, в плену "таинственного человека".

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В течение 200 лет история о том, был ли этот парень действительно принцем, оставалась загадкой. Но сегодняшние технологии позволили это узнать, пишет Science Alert.

Благодаря современным методам секвенирования экспертам удалось доказать, что совпадений с ДНК его предполагаемых королевских сестер и их потомков не было.

Согласно историческим данным, единственный выживший сын великого герцога умер младенцем в 1812 году. Однако с внезапным появлением Каспара Хаузера (именно так назвал себя парень, когда прибыл на континент) некоторые начали утверждать, что он был сыном недавно умершего великого герцога Карла, который был князем в Бадене, территории на юге Германии, до распада Священной Римской империи в 1806 году. И, возможно, был похищен младенцем и обменен с умирающим ребенком, "чтобы привести на трон побочную линию".

Через пять лет после загадочного появления парня убили, что добавило еще больше интриги его делу и вдохновило сотни статей, книг, фильмов и пьес в течение десятилетий.

"Считается, что это одна из величайших исторических тайн 19 века", – говорит генетик Тури Кинг, который был одним из исследователей, присоединившихся к международной группе ученых, пытающихся раз и навсегда выяснить, был ли этот парень сыном герцога Карла.

Предыдущие попытки сделать это дали противоречивые результаты, и некоторые ученые отрицали, действительно ли пятна крови, взятые из нижнего белья Хаузера в день ранения, были настоящими.

"После смерти наша ДНК деградирует на все более короткие и короткие фрагменты, пока не останется ничего для секвенирования. Методы анализа ДНК, доступные в 1990-х и начале 2000-х, хорошо работали с длинными фрагментами ДНК, но не давали согласованных результатов, когда проводили анализ ДНК разных предметов парня", – объясняет Кинг.

Используя образцы крови и волос Хаузера, ученые повторно проанализировали митохондриальную ДНК молодого человека, наследуемую по материнской линии, используя современные методы секвенирования. Таким образом, они выяснили, что ДНК Каспара Хаузера была одинаковой в образцах волос, а также совпадала с анализом крови 1990-х годов, что впервые подтвердило подлинность образцов.

Однако сравнив мтДНК Хаузера с мтДНК его предполагаемых королевских сестер и их потомков, совпадений ученые не нашли. Это позволяет сделать вывод, что гены Хаузера отличаются от митохондриальной линии дома Баден. То есть потомком королевской семьи он не являлся. Но и узнать кем был этот парень на самом деле, у ученых нет возможности:

"К сожалению, наши данные все еще не могут сказать нам, кем он был. Его тип митохондриальной ДНК является западно-азиатским, но мы не можем сузить его до географического региона", – объясняет эксперт.

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