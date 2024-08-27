В Египте обнаружили самую большую астрономическую обсерваторию VI века до н.э. Почему это открытие очень важно для археологов

Археологи в Египте открыли первую и величайшую астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры. Находку обнаружили в храме Буто, расположенном в губернаторстве Кафр-эль-Шейха.

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По словам ученых, обсерватория, сделанная из глиняного кирпича, имела решающее значение для наблюдения за движением Солнца и звезд. Это удивительное открытие демонстрирует глубокое понимание и мастерство древних египтян в астрономии, пишет Arkeonews.

"Это подчеркивает передовые астрономические знания древних египтян, включая их способность определять солнечный календарь и важные религиозные и сельскохозяйственные даты", – сказал генеральный секретарь Высшего совета древностей Мохамед Исмаил Халед.

Структура обсерватории дает представление о сложных методах, которые использовали древние египтяне с помощью простых инструментов.

Руководитель сектора египетских древностей в Высшем совете древностей Айман Ашмави рассказал, что здание астрономической обсерватории занимает около 850 квадратных метров. По его словам, она состоит из входа, обращенного на восток, с центральным колонным залом, открытым в форме буквы "L". А перед ним возвышается огромная стена из глиняного кирпича с наклоном внутрь, напоминающая стиль египетских сооружений, известных как входы в храмы.

Исследователи нашли четыре комнаты из глинобитного кирпича и небольшую каменную комнату, которая была башней обсерватории.

Среди ключевых открытий – редкие наклонные каменные солнечные часы, которые называют теневыми часами. Эти солнечные часы состоят из ряда прямых известняковых плит длиной 4,80 метра, которые использовались для измерения тени и угла Солнца, что облегчало отслеживание движений небесного тела в течение дня.

В ходе работы были обнаружены многочисленные артефакты: статуя времен 26-й династии, измерительный инструмент Merkhet, а также различные религиозные предметы и керамика, связанные с повседневной жизнью и ритуалами.

По словам экспертов из Министерства туризма и древностей Египта, это открытие подчеркивает ценность египетских археологических усилий в раскрытии новых граней богатого прошлого нации и предлагает более глубокое понимание научных и религиозных практик древних египтян.

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