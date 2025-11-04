Тогда только начинали развиваться города: ученые обнаружили храм, которому около 5000 лет. Фото

Первые города человечество начало строить еще 5000 лет назад. И археологи нашли в Ираке остатки здания того периода, которое, вероятно, служило храмом в период Урук.

Как пишет издание Live Scince, монументальное сооружение, похороненное в земле, было обнаружено в сентябре этого года на археологическом участке Кани Шаи в северной провинции Сулеймания, в предгорьях гор Загрос на севере Ирака. Об этом заявила группа исследователей, которая открыла находку.

"Если монументальный характер этого здания будет подтвержден — что мы сейчас детально исследуем — открытие может изменить наше понимание отношений Урука с окружающими регионами", — говорится в заявлении ученых.

Сооружение датируют примерно 3300-3100 годами до н. э. периода Урук, названного в честь города-государства Урук в южной Месопотамии. Этот город занимал площадь до 400 гектаров и в нем проживало до 80 000 человек. Улицы Урука имели сеткообразную структуру, город делился на различные зоны – административные и жилые кварталы. К такому выводу пришел немецкий археолог Ганс Ниссен. Результаты своей работы он описал в ключевом труде "Ранняя история древнего Ближнего Востока" (Издательство Чикагского университета, 1988).

Руководители нынешних раскопок заявили, что сооружение было найдено в верхней части земляного холма в Кани Шаи. Архитектурный стиль находки указывает на то, что это было официальное здание определенного рода. Исследователи предполагают, что оно могло использоваться как "культовое пространство" или храм.

Вместе с самим зданием археологи нашли фрагменты золотой подвески, которая может быть проявлением "социальной демонстрации" богатства в общине. Кроме того, исследователи откопали "цилиндрические печати" периода Урук, и связали их с управлением и политической властью, говорится в заявлении ученых.

Среди других находок команды – древние "стеновые конусы". Это декоративные орнаменты, состоящие из конусов из обожженной глины или камня. Их вдавливали острием в свежую штукатурку на стене. Затем плоские части конусов раскрашивали, создавая мозаичный эффект на стене, который часто содержал геометрические узоры, такие как треугольники и зигзаги. Стеновые конусы являются дополнительным свидетельством того, что здание было "общественным или церемониальным сооружением", говорится в заявлении.

Кани Шаи находился почти в 480 километрах к северу от Урука. Города разделял 15-дневный путь, если идти пешком. Но новые находки свидетельствуют о том, что Кани Шаи не было периферийным местом в период Урука, как предполагали археологи ранее из-за его удаленности. Вместо этого, поселение, кажется, было частью большой культурной и политической сети, которая простиралась через древнюю Месопотамию.

"Кани Шаи считается важнейшим археологическим памятником к востоку от реки Тигр для понимания последовательности человеческого заселения от раннего бронзового века до 3-го тысячелетия до н. э.", — отметили исследователи.

Археологи проводят раскопки в этом месте с 2013 года и уже нашли свидетельства заселения с периода халколита (медно-каменного века). Он длился примерно с 6500 г. до н. э. и в этом регионе завершился примерно в 2500 г. до н. э.

Урук (современная Варка на юге Ирака), возможно, был первым городом в мире. Он сильно повлиял на шумеров и более поздние месопотамские цивилизации. Жителям Урука приписывают изобретение клинописи, которая, возможно, была первой системой письма и использовалась в Месопотамии в течение тысяч лет. Им также приписывают разработку первых письменных чисел, которые, вероятно, использовали для подсчета сельскохозяйственной продукции.

Именно Урук стал местом, где человечество изобрело такую архитектурную форму, как зиккурат. Позже цивилизации Месопотамии использовали ее для сооружения храмов. Также считается, что именно здесь священники начали одеваться в специальную одежду и пользоваться особой религиозной иконографией.

