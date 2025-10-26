В Мексике нашли затерянный город, которому 1200 лет: там есть даже площадка для 'волейбола'. Фото

Леса Южной Америки до сих пор скрывают от нас немало потрясающих секретов. Так недавно археологи нашли в мексиканском муниципалитете Шочистлауака город возраст которого составляет 1200 лет, сердцем которого является площадка для игры в мяч.

Как пишет издание La Brujula Verde, город под названием Пасо-Темпрано или Корраль-де-Пьедра сохранился на удивление хорошо. Он имеет сложную планировку пространства и здесь находится площадка для церемониальной игры в мяч. Археологи сравнивают ее с современным волейболом, но без сетки. Похожую игру практиковали майя. Две команды бросали на площадке мяч, пытаясь попасть им в кольцо, закрепленное высоко на стене. Но забрасывали не сверху, как в баскетболе, а горизонтально, поэтому эта игра скорее напоминает волейбол, где мяч движется между половинами поля. Проигравшую команду приносили в жертву богам. Найденный город с такой площадкой является каменным свидетельством существования цивилизации, процветавшей около двенадцати веков назад в отдаленном районе Коста-Чика в штате Герреро.

Значимость находки, помимо значительного возраста, заключается в ее удивительной структурной целостности. Архитектурное деление и использованная система строительства, технически названная облицовкой миштеков, непосредственно связывает Пасо-Темпрано с рядом подобных поселений, расположенных у подножия гор и на близлежащих возвышенностях. Заключается система в вертикальном расположении каменных блоков и методичном чередовании их с небольшими плитами для создания стен чрезвычайной прочности и долговечности.

Археолог Мигель Перес Негрете, исследователь Центра INAH Герреро, вместе со своим коллегой Куаутемоком Рейесом Альваресом руководил тщательной проверкой и документированием данных. По мнению Перес Негрете, тщательное исследование этого места может сыграть ключевую роль в изучении ранее малоизученного общества, которое жило здесь более тысячелетия назад. Ученые предполагают, что это могли быть народы амузга и миштеки. Тем не менее, Перес Негрете осторожен и подчеркивает необходимость дальнейших исследований для разгадки фундаментальных загадок, окружающих город: личности его основателей и жителей, а также основной причины, побудившей их построить свой город именно в этой локации.

Расположение поселения не было случайным. Древние жители Пасо-Темпрано удачно воспользовались природной топографией, построив свой город на горных хребтах и отвесных скалах, к которым было трудно добраться. Эту оборонительную стратегию активно усиливали строительством стены по периметру. Это свидетельствует о том, что здешней общине, несмотря на свое значительное развитие, приходилось постоянно учитывать угрозу нападения.

Город Пасо-Темпрано простирается более чем на 1,2 километра, раскрывая в своей внутренней планировке сложность четко стратифицированного общества. Расположение зданий не было случайным. На более низких склонах можно различить фундаменты того, что было обычными жилищами, тогда как дворцовые зоны и пространства большего общественно-религиозного значения были зарезервированы для самых высоких и лучше всего защищенных точек поселения. Такой городской план отражает хорошо установленную социальную иерархию.

Вершина горы занята большим оборонительным сектором, четко очерченным остатками стены, которая когда-то окружала очаг власти. С этого момента доступ становится намеренно ограниченным. Узкие тропы, ограниченные оврагами, которые служили естественными препятствиями, контрольно-пропускные пункты для мониторинга передвижения и тесные коридоры, направляющие движение, образовывали многослойную и высокоэффективную систему безопасности. После прохождения этих оборонительных сооружений, наконец, достигаешь церемониального сектора, священного и политического сердца Пасо Темпрано.

Именно здесь расположена площадка для церемониальной игры в мяч. Сооружение, значительных размеров, имеет 49 метров в длину и 8 метров в ширину. Отличительной архитектурной особенностью являются естественные возвышения, поднимающиеся с обоих концов площадки, которые были гениально интегрированы в дизайн, частично покрытые каменными стенами, чтобы подчеркнуть их форму и функцию в игровом пространстве.

К востоку от этого церемониального сектора археологи задокументировали остатки других стен, которые образовывали пристройки. Среди них выделяется большая комната размером 4,5 на 11 метров, конкретное назначение которой еще предстоит определить, а также гладкая стела, служившая алтарем, и ряд второстепенных сооружений. Архитектура в этой высокой зоне города характеризуется более высокой степенью изящества, что видно из большей тщательности и детализации, с которой были уложены камни при строительстве стен — признак высокого статуса тех, кто там жил или работал.

Общее состояние сохранности Пасо Темпрано, по словам Мигеля Переса Негрете, позволяет современным наблюдателям сформировать яркую ментальную картину его времени расцвета. Ощущение, объясняет он, такое, будто место будто застыло во времени, будто века не прошли или будто оно уже подверглось предыдущим археологическим исследованиям.

Ясность, с которой видны дома, коридоры городских маршрутов и общая планировка пространства, просто исключительная. Непосредственный вызов, который стоит перед этим открытием, заключает Перес Негрете, заключается уже не только в интерпретации, а в сохранении. Необходимо установить стратегии для защиты этого каменного наследия от разрушительного действия времени и человеческой деятельности. Тогда можно будет гарантировать, что будущие поколения смогут ходить среди этих стен и разгадывать тайны, которые до сих пор хранит Древний город Коста-Чика.

