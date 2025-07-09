Таяние ледников может вызвать волну вулканических извержений: результаты исследования

Таяние ледников и ледяных шапок вызовет шквал взрывных вулканических извержений по всей Земле и подхлестнет глобальное потепление. Потеря льда снимает давление на подземные магматические камеры и повышает вероятность извержений. Этот процесс уже наблюдается в Исландии, и по словам ученых, наибольший риск массовых извержений вулканов теперь существует в западной Антарктиде, где под пока еще толстым слоем льда находится не менее 100 вулканов.

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Этот лед, вероятно, будет потерян в ближайшие десятилетия, считают исследователи Патагонского ледникового щита. Их исследование обнародовали во время съезда ученых в Праге на Goldschmidt Conference.

Дело в том, что длительные извержения будут выбрасывать в атмосферу значительное количество парниковых газов, включая углекислый газ и метан. Это еще больше нагревает планету и может создать замкнутый круг, в котором повышение температуры растапливает лед, что приводит к дальнейшим извержениям и усилению глобального потепления.

Ученые в Чили изучали вулкан Мочо-Тошуенко, который погас, когда был накрыт Патагонским ледниковым щитом толщиной 1500 метров. Доказано, что такой толстый ледяной покров подавил ряд извержений между 26 000 и 18 000 лет назад, что привело к накоплению большого объема магмы на глубине 10-15 км под поверхностью. После того, как лед растаял – это произошло примерно 13 000 лет назад – давление на магматическую камеру освободилось, после этого начались взрывные извержения.

"Мы обнаружили, что после дегляциации вулкан начинает извергаться гораздо чаще, а также меняет свой состав магмы", – утверждает один из авторов исследования, профессор Пабло Морено-Эгер из университета Висконсин-Мэдисон (США). Он добавил, что состав магмы меняется, когда магма в "закрытом" вулкане плавит породы земной коры. Это делает расплав более вязким и взрывоопасным во время извержения.

По его осторожным прогнозом, цепные извержения из-за уменьшения ледовых щитов "может также случиться в Антарктиде", а другие континентальные регионы, такие как части Северной Америки, Новая Зеландия и Россия, "требуют более пристального научного внимания".

Со времен последнего ледникового периода до настоящего времени вулканическая активность в мире выросла в шесть раз. Возможно (это еще не доказано) именно из-за связи между климатом и вулканической деятельностью. Так или иначе, однако те же самые ученые утверждают, что более экстремальные осадки – а они являются неизбежным следствием изменения климата – также усилят сильные взрывные извержения.

Как сообщал OBOZ.UA, планета Земля вообще стремительно приближается к критическому порогу потепления. Рекордные выбросы углерода могут исчерпать "углеродный бюджет" Земли всего за три года. Это означает, что за указанный срок мы можем превысить символический порог в 1,5 градуса Цельсия, установленный ранее Парижским соглашением.

Ранее OBOZ.UA также писал, что ученые уже предсказали для Земли рекордную температуру.

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