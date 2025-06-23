Осталось 3 года: ученые опубликовали тревожный отчет о потеплении

Планета Земля стремительно приближается к критическому порогу потепления. Рекордные выбросы углерода могут исчерпать "углеродный бюджет" Земли всего за три года. Это означает, что мы можем превысить символический порог в 1,5 градуса Цельсия, установленный Парижским соглашением.

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Последствия такого развития событий крайне тревожны, включая экстремальные погодные явления, засухи и стремительное таяние ледников. Ситуация требует немедленных и решительных действий от мирового сообщества, чтобы избежать катастрофического сценария, отмечает издание Live Science.

Неумолимое приближение к критической черте

Согласно последним исследованиям, человечество стоит на пороге преодоления климатического порога, установленного Парижским соглашением 2015 года. Этот порог предусматривает ограничение повышения глобальной температуры до 1,5°C и безопасно ниже 2°C от доиндустриального уровня. Однако учитывая рекордные выбросы углерода, "углеродный бюджет" планеты может быть исчерпан уже через три года. Это означает, что мы рискуем пересечь эту границу, что будет иметь ужасные и необратимые последствия для планеты.

По данным более 60 ведущих климатологов мира, остаток углекислого газа, который мы можем выбросить, прежде чем превысить цель Парижского соглашения, составляет лишь 143 миллиарда тонн. При этом человечество ежегодно выбрасывает более 46 миллиардов тонн, что значительно ускоряет истощение этого бюджета. Профессор Йоэри Рогель из Имперского колледжа Лондона, соавтор исследования, отмечает, что "окно для того, чтобы оставаться в пределах 1,5°C, быстро уменьшается", и каждое небольшое увеличение потепления приводит к более частым и интенсивным погодным экстремумам.

Ускорение потепления и его влияние на океаны

Оценка ученых, основанная на 10 показателях изменения климата, показывает, что потепление происходит со скоростью около 0,27°C каждое десятилетие, а глобальная температура уже примерно на 1,24°C превышает средний показатель доиндустриальной эпохи.

Земля задерживает тепло на 25% быстрее в этом десятилетии, чем в предыдущем, причем около 90% этого избыточного тепла накапливается в океанах. Это приводит к нарушению морских экосистем, ускоренному таянию льда и повышению уровня моря вдвое быстрее, чем в 1990-х годах.

Рост уровня моря и его угрозы

Повышение уровня моря, составляющее примерно 228 мм с 1900 года, может показаться незначительным, но его влияние на низко расположенные прибрежные районы огромно. Соавтор исследования Эйме Сланген, климатолог Королевского нидерландского института исследований моря, отмечает, что это приводит к более разрушительным штормовым волнам и усилению эрозии побережья, угрожая людям и прибрежным экосистемам.

Тревожным является то, что повышение уровня моря происходит медленно, поэтому мы уже "зафиксировали" дальнейший рост в ближайшие годы и десятилетия.

Катастрофические последствия для сельского хозяйства и окружающей среды

Последствия глобального потепления уже ощущаются. Недавние исследования показывают, что урожайность ключевых сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и пшеница, в США, Китае и России может упасть на 40% до конца века. Кроме того, мир уже сталкивается с беспрецедентным ростом интенсивности засухи: в 2022 году 30% площади суши Земли подверглось умеренной или экстремальной засухе. Эти данные подчеркивают насущность проблемы и необходимость немедленных действий.

Несмотря на тревожные прогнозы, отчет также дает надежду, отмечая, что глобальные выбросы парниковых газов, вероятно, достигнут пика в этом десятилетии, прежде чем снизятся. Однако для этого необходимо продолжать быстро внедрять возобновляемые источники энергии, такие как ветровая и солнечная энергия, одновременно резко сокращая выбросы углерода.

Как подчеркивает Йоэри Рогель, "выбросы в течение следующего десятилетия будут определять, как скоро и как быстро будет достигнуто потепление на 1,5°C", и "их необходимо быстро сократить, чтобы достичь климатических целей Парижского соглашения".

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые предсказали для Земли рекордную температуру.

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