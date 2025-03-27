Глобальное потепление выходит из-под контроля: ученые предсказали рекордную температуру

Авторитетные ученые всего мира согласны с тем, что человечеству нужно прилагать усилия по максимальному сокращению выбросов углекислого газа, чтобы не убить Землю. Однако последние исследования показывают, что современных мер уже может быть недостаточно.

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Как пишет издание Mail Online, научные сотрудники Потсдамского института исследований влияния на климат (PIK) в Германии установили, что средняя температура на планете Земля к 2200 году может потеплеть на целых 7°C, даже если выбросы CO2 будут умеренными. Такое потепление создаст условия, в которых не смогут нормально расти большинство обычных сельскохозяйственных культур. А это приведет к глобальной нехватке продовольствия и даже голоду.

И нехватка пищи будет не единственной проблемой катастрофических масштабов. Таяние ледников и повышение уровня моря, которое оно повлечет за собой, заставит людей покинуть прибрежные города через наводнения. Еще более распространенными станут экстремальные погодные явления, такие как засухи, волны тепла, лесные пожары, тропические штормы и наводнения. Температуры летом, вероятно, будут подниматься до значений, которые могут представлять смертельную угрозу для людей всех возрастов.

Ведущий автор исследования Кристина Кауфхольд из PIK заявила, что результаты подчеркивают "срочную необходимость еще более быстрых усилий по сокращению и удалению углерода". "Мы обнаружили, что пиковое потепление может быть намного выше, чем ожидалось раньше при сценариях низких и умеренных выбросов", — сказала она.

Сейчас основную долю выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление, влечет за собой сжигание ископаемого топлива, такого как уголь и газ. Таким образом, человечество получает значительную долю энергии.

Но выбросы парниковых газов также происходят в результате естественных процессов, таких как извержение вулканов, дыхание растений и животных. Именно поэтому людям нужно позаботиться о том, чтобы сократить свой вклад в выбросы углерода. А также внедрять соответствующие углеродно-нейтральные технологии.

Для проведения исследования группа германских ученых использовала собственную недавно разработанную компьютерную модель CLIMBER-X. Она моделирует будущие сценарии глобального потепления, сочетая данные о ключевых физических, биологических и геохимических процессах, включая атмосферные и океанические условия, в которых участвует еще один мощный парниковый газ – метан. Источниками метана являются разложение отходов на свалках и естественные выбросы из водно-болотных угодий.

Модель рассматривала три сценария, называемые "Общими социально-экономическими путями" (SSP). Они были основаны на низких, средних и высоких прогнозируемых уровнях глобальных выбросов в течение следующих десятилетий.

Согласно выводам, существует 10% вероятность того, что Земля все еще потеплеет на 3°C к 2200 году, даже если выбросы начнут снижаться сейчас. Команда утверждает, что глобальное потепление в этом тысячелетии может превзойти предварительные оценки из-за "обратных связей углеродного цикла" — когда одно изменение климата усиливает другое. Сейчас такие связи не всегда учитываются.

К примеру, дождливая погода способствует росту определенных легковоспламеняющихся трав, которые при высыхании вызывают неконтролируемое распространение лесных пожаров. Другой пример – дополнительный выброс CO2 из вечной мерзлоты. Оттаивание почвы в этих зонах приводит к выделению еще большего количества газа.

Вызывает беспокойство тот факт, что сокращение выбросов в будущем может оказаться недостаточным для ограничения этих процессов обратной связи. Так может произойти потому, что уже имеющиеся в атмосфере парниковые газы могут продолжать усиливать свое влияние на температуру на планете.

Более того, ученые предупредили, что даже достижение цели Парижского соглашения по сдерживанию глобального повышения температуры значительно ниже уровня в 2°C возможно только при сценариях с очень низким уровнем выбросов. Этот международный договор, принятый в 2015 году, направлен на удержание глобального повышения температуры ниже 1,5 °C. Однако, по словам исследователей, окно для ограничения глобального потепления ниже 2°C быстро закрывается.

Новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, отмечает "неопределенность в прогнозировании будущего изменения климата". "Мы уже видим признаки того, что система Земли теряет устойчивость, что может повлечь за собой обратные связи, которые увеличат чувствительность климата, ускорят потепление и увеличат отклонения от прогнозируемых тенденций. Чтобы обеспечить подходящее для жизни будущее, мы должны срочно активизировать наши усилия по сокращению выбросов", — заявил соавтор работы и директор PIK Йохан Рокстрем.

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