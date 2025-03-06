Такое бывает раз в жизни. 10 небесных тел на одном кадре зафиксировали во время парада планет

На невероятном фото удалось зафиксировать сразу 10 небесных тел во время большого парада планет, проходившего в минувшие выходные. По словам экспертов, такой удачный кадр можно поймать раз в жизни.

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Астрофотограф Джош Дури увидел, когда семь планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – выстроились в ряд. А также к удивительному изображению присоединились Солнце, Луна и Земля, пишет Space.com.

Британский фотограф раскрыл секрет, как ему удалось сделать такое "фото на миллион".

"Некоторые могут сказать, что их не всех видны одновременно – и вы будете правы. Эти изображения были сделаны в течение 2,5 часов, чтобы задокументировать все 10", – признался Джош Дури, отметив, что это сборное фото.

Астрофотограф рассказал, что лунный и солнечный свет могли помешать такому невероятному кадру, но им это не удалось.

"Луна была большим соперником", – сказал Дури, добавив, что Солнце тоже сделало эту фотографию сложной, а также слабая видимость Сатурна и Нептуна, которые выглядят гораздо тусклее на ночном небе, поскольку они далеки от Земли.

По словам фотографа, он использовал сверхширокоугольный объектив, чтобы сфотографировать различные перекрывающиеся участки ландшафта. А потом все объединил, чтобы создать панорамный вид планет, Луны и Солнца, возвышающихся над Землей.

Дури также использовал технику смешивания HDR, чтобы захватить широкий спектр света, который виден на изображениях, сделанных в течение 2,5-часового окна.

Напомним, что шесть планет можно было увидеть на ночном небе с января, а Меркурий присоединился к небесным соседям в феврале.

"После 2 марта Сатурн отступил вниз к Солнцу, сделать это выравнивание 10 небесных тел кратковременным и потенциальным событием, которое происходит раз в жизни, возможно, это даже первая такая фиксация в мире", – отметил Джош Дури.

"Я так рад, что небо осталось ясным. И то, что я задокументировал это событие с моей родины на Мендипсе, сделало его еще более особенным", – подытожил фотограф.

Ранее OBOZ.UA уже писал о редком параде планет, который в следующий раз состоится аж в 2034 году.

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