У жителей Земли последний шанс увидеть парад планет, в следующий раз он появится в 2034 году: когда и как смотреть

На этой неделе у жителей Земли есть последний шанс увидеть редкий парад планет, который в следующий раз появится только в 2034 году. Семь великанов Солнечной системы – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – выстроятся в ряд в пятницу, 28 февраля.

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Известно, что с января 2025 года шесть планет можно было наблюдать с Земли, а вот Меркурий присоединится к процессии всего на несколько дней. А дальше Сатурн простится с соседями в начале марта, пишет LiveScience.

По словам астрономов, парад планет, который состоится 28 февраля, будет полон, ведь на вечернем небе с запада на восток выстроятся семь планет.

Правда, увидеть невооруженным глазом можно будет всего пять из них: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Уран и Нептун можно рассмотреть только с помощью телескопа, сообщает NASA.

Где именно будут размещены планеты на небе

"Чтобы увидеть все семь планет, необходимо начинать наблюдение сразу после захода Солнца, ведь вскоре Сатурн и Меркурий зайдут за горизонт. По этой же причине лучше всего наблюдать за небосводом, "продвигаясь" с запада на восток", – рассказали Суспильному эксперты в Днепровском планетарии.

"На западной части неба низко над горизонтом можно будет различить Сатурн, чуть выше на небосклоне расположится Меркурий. Самым заметным объектом будет Венера, которую по ее яркости называют "вечерней звездой", – добавили знатоки неба.

Астрономы советуют, что для наблюдений следует выбрать открытую местность с хорошим обзором юго-западной части неба, что позволит успеть увидеть Сатурн и Меркурий до того, как они "убегут" за горизонт.

Однако увидеть Венеру, Юпитер и Марс смогут даже жители больших городов. Ведь эти небесные тела будут столь яркими, что даже уличное освещение не будет мешать наблюдению. Венера будет видна в небе до 20:00, а Юпитер и Марс будут оставаться на небе до глубокой ночи, отмечают специалисты.

Интересно, что после 28 февраля некоторое время можно будет видеть шесть планет после захода Солнца. Однако постепенно количество планет, которые будут видны на вечернем небе, будет уменьшаться, но все еще обозревателей будет радовать малый парад планет.

Следующий полный планетарный парад состоится в начале 2034 года. Венера и Меркурий будут достаточно близко к Солнцу, за ними последуют Юпитер, Марс и Нептун, а затем Уран и Сатурн, отмечают астрономы.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что над Украиной состоится редкий парад планет.

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