Тайна 10-летия разгадана: ученые выяснили, почему исчез загадочный 'Торин' и другие неандертальцы

Ученые обнаружили неизвестную цепь генома, которая демонстрирует новый род неандертальцев и может потенциально объяснить модели вымирания древних людей. Речь идет о разгадке останков древнего человека, которого назвали "Торин" в честь персонажа Дж. Р. Р. Толкина "Хоббит, или Туда и обратно".

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Когда в 2015 году археолог Людовик Слимак обнаружил пять зубов в каменистом хранилище в долине Роны во Франции, сразу стало очевидно, что они принадлежали неандертальцу. Однако в течение почти десятилетия останки были окутаны тайной, пока ученые наконец не разгадали их значение, пишет CNN.

"Мы столкнулись с серьезной проблемой. Генетики были уверены, что неандертальцу, которого мы называли Торин, было 105 000 лет. Но по археологическому контексту образца мы знали, что ему – от 40 000 до 50 000 лет. То, что предполагала ДНК, не соответствовало тому, что мы видели", – рассказал исследователь Национального центра научных исследований Франции и Университета Поля Сабатье в Тулузе Людовик Слимак.

Чтобы собрать воедино историю загадочного неандертальца, команда ученых проработала почти 10 лет. За это время удалось раскопать еще некоторые останки Торина – найден 31 зуб, часть челюсти и пять костей пальцев.

Чтобы понять происхождение и подтвердить возраст этого человека, команда проанализировала химические изотопы в его костях и зубах, и ученые добавили новую главу в давнюю тайну того, почему древние люди исчезли примерно 40 000 лет назад.

Исследователи выяснили, что Торин принадлежал к роду или группе неандертальцев, изолированных от других групп в течение примерно 50 000 лет. Эта генетическая изоляция была причиной того, что ДНК этого мужчины, казалось, происходит из более раннего периода времени, чем на самом деле.

До сих пор генетики считали, что к моменту вымирания существовала одна популяция неандертальцев, которая была генетически однородной. Но новое исследование показывает, что в Западной Европе существовало, по крайней мере, две популяции – и они жили близко друг от друга.

"Популяция Торина прожила 50 000 лет без обмена генами с другими неандертальскими популяциями. Поэтому мы имеем 50 тысячелетий, в течение которых две популяции неандертальцев, жившие примерно за десять дней ходьбы друг от друга, сосуществовали, полностью игнорируя друг друга", – сказал Слимак.

Ученый добавил, что открытие свидетельствует о том, что общины неандертальцев были небольшими и островными. И это те факторы, которые могут быть ключевыми для понимания их вымирания. Поскольку изоляция, как правило, считается эволюционным недостатком.

По словам Людовика Слимака, вымирание неандертальцев произошло примерно в то же время, когда вид Homo sapiens прибыл в Европу. ДНК окаменелостей Homo sapiens того времени показывает, что эти ранние пришельцы скрещивались с неандертальцами – следы этих встреч остались в современных человеческих популяциях. Однако никаких соответствующих генетических доказательств этого скрещивания не было найдено в окаменелостях неандертальцев, включая останки Торина.

Ученые отмечают, что модель небольших популяций, изолированных культурно и генетически друг от друга, вероятно, была основным фактором вымирания неандертальцев.

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