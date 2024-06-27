Первый случай синдрома Дауна среди неандертальцев обнаружен у шестилетнего ребенка: он жил более 145 000 лет назад. Фото

Ученые заявили, что обнаружили первый случай синдрома Дауна у неандертальцев, который свидетельствует о том, что архаические люди были участливыми опекунами. Команда проанализировала небольшой фрагмент черепа шестилетнего ребенка, по имени Тина, жившего более 1450 000 лет назад, обнаружив, что окаменелость имеет признаки, характерные для детей с генетическим расстройством.

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Анализ показал, что Тина страдала от врожденной патологии внутреннего уха, которая связана с генетическим расстройством и, вероятно, повлекла за собой серьезную потерю слуха и головокружение, что привело к инвалидности, пишет MailOnline.

Открытие свидетельствует о том, что неандертальцы были способны обеспечивать альтруистический уход и поддержку уязвимого члена своей социальной группы, поскольку ребенок выжил спустя годы после рождения.

"До сих пор было возможно диагностировать синдром Дауна только в ископаемых образцах с помощью анализа древней ДНК. В нашей работе мы смогли диагностировать это с помощью анатомического исследования внутреннего уха. Это открывает возможность изучить потенциальное присутствие синдрома Дауна в ископаемых образцах и, таким образом, иметь возможность задокументировать его распространенность в прошлых популяциях", – прокомментировала исследование доктор Мерседес Конде-Вальверде, профессор Университета Алькалы.

Окаменелости были найдены в пещере Кова Негра в Валенсии, которую раскапывали с 1929 по 2017 год. Исследователи недавно проанализировали останки, найденные во время раскопок 1989 года, обнаружив три новых окаменелости, ранее не замеченных. Среди этой тройки была "незрелая височная кость (CN-46700)", – сказано в исследовании, опубликованном в Science Advances.

Это был фрагмент одной из двух височных костей, формирующих бока и основание черепа, защищая мозг и окружая слуховой проход. Исследователи использовали микрокомпьютерную томографию на окаменелости, технику 3D-изображения, использующую рентгеновские лучи, чтобы увидеть внутреннюю часть объекта, срез за срезом.

Цифровое сканирование образца показало сочетание аномалий внутреннего уха, что соответствует синдрому Дауна.

"Патология, которой страдал этот ребенок, привела к инвалидности, включая по крайней мере полную глухоту, сильные приступы головокружения и неспособность удерживать равновесие. Учитывая эти симптомы, очень маловероятно, что мать сама могла обеспечить весь необходимый уход, заботясь о своих собственных потребностях. Поэтому, чтобы Тина прожила по крайней мере шесть лет, группа должна была постоянно помогать матери, заменяя ее в уходе за ребенком или помогая выполнять его ежедневные задания, или и то, и другое", – объяснила доктор Конде-Вальверде.

Предварительные доказательства того, что неандертальцы заботились о своих больных и раненых, вызвали дискуссию о том, было ли это мотивировано лишь ожиданием взаимного поведения или подлинным сочувствием.

"В течение десятилетий было известно, что неандертальцы заботились о своих уязвимых спутниках. Однако все известные случаи ухода касались взрослых людей, что побудило некоторых ученых считать, что такое поведение не было настоящим альтруизмом, а только обменом помощью между равными: сегодня я для вас, а завтра вы для меня", – говорит эксперт.

Однако это открытие подтверждает существование подлинного альтруизма среди неандертальцев, потому что ребенок не мог оказать ответной помощи, а только получал его от своей матери и других жителей.

Возраст Тины к моменту смерти, основанный на состоянии созревания определенных структур внутреннего уха, показал необычное долголетие для ребенка в таких обстоятельствах с состоянием, известным как интеллектуальная недостаточность и задержка развития.

"Открытие Тины является древнейшим известным случаем синдрома Дауна и демонстрирует, что разнообразие, которое наблюдается у современных людей, существовало уже в доисторические времена. Это открытие гарантирует, что история эволюции человека включает нас всех", – говорит ученая.

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