Сутки на Земле будут длиться 25 часов, а не 24: ученые спрогнозировали, когда

Продолжительность земных суток постепенно увеличивается из-за медленного замедления вращения планеты. В далекой перспективе это может привести к тому, что день на Земле будет длиться 25 часов.

Видео дня

Впрочем, по оценкам ученых, такие изменения произойдут не ранее чем через сотни миллионов лет и не окажут никакого влияния на современное человечество. Об этом сообщает Science Advances.

Ученые объясняют, что главной причиной удлинения суток является гравитационное взаимодействие между Землей и Луной. Именно эти силы вызывают океанские приливы, которые одновременно действуют как своеобразный "тормоз" для вращения планеты, постепенно забирая часть ее энергии.

Хотя привычными для нас являются 24-часовые сутки, они не являются абсолютно постоянными. Если измерять вращение Земли относительно далеких звезд, а не Солнца, речь идет о так называемых звездных сутках, которые немного короче. Даже солнечные сутки постоянно колеблются на доли секунды, но в очень длительном временном измерении эти изменения имеют четкую тенденцию к увеличению продолжительности дня.

Луна создает приливные выпуклости в океанах, а трение между водой, океаническим дном и земной корой приводит к потере части энергии вращения планеты. В результате Земля замедляется, а Луна каждый год отдаляется от нее на несколько сантиметров.

Этот процесс подтвержден данными NASA, современными астрономическими измерениями и анализом исторических записей, в частности информацией о древних солнечных затмениях. Именно такие наблюдения позволяют отслеживать изменение продолжительности суток в течение тысячелетий.

Несмотря на громкие заголовки, ученые отмечают, что конкретной даты, когда сутки станут 25-часовыми, не существует. По оценкам исследователей, в частности из Торонтского университета, это может произойти примерно через 200 миллионов лет, если эволюция системы Земля–Луна будет происходить в нынешнем режиме.

Кроме гравитации Луны, на вращение Земли влияют и внутренние процессы – таяния ледников, перераспределение массы воды, тектонические движения и другие геофизические явления. Впрочем, их влияние является минимальным и измеряется микросекундами.

Для согласования атомного времени с реальным вращением планеты в прошлом даже вводили так называемые високосные секунды. Однако, как подчеркивают ученые, будущее удлинение суток не будет иметь никаких практических последствий для календарей, систем времени или повседневной жизни человечества.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на Земле нашли геологические структуры по высоте в сотни раз больше горы Эверест.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.