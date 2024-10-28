Стая пингвинов вплотную приблизилась к украинскому полярнику и принялась его рассматривать: милый момент в Антарктике попал на видео

В Антарктике есть правило – людям нельзя приближаться к животным. Однако у пингвинов такого правила нет, поэтому они частенько подходят к полярникам и с интересом изучают этих "длинноногих".

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На странице "Национальный антарктический научный центр" в Facebook украинские исследователи поделились видео, как стая пингвинов вплотную приблизилась к полярнику и принялась его рассматривать. По словам ученых со станции "Академик Вернадский", субантарктические пингвины в большинстве своем не боятся людей и иногда проявляют к ним интерес.

Вокруг зданий "Академика Вернадского" ежегодно тысячами толпятся субантарктические пингвины. По словам полярников, некоторые из них гнездятся очень близко к станции, иногда даже используют для этого сооружения "Вернадского". Так что за этими пернатыми соседями украинские исследователи могут наблюдать прямо из окон.

"Если присесть на камушке где-то рядом с океаном и окунуться в мысли, то можно не заметить, как рядом появится немало пингвинов", – говорят ученые.

Именно так произошло с озонометристом 29 УАЭ Сергеем Якущенко на мысе Пингвин-Пойнт острова Галиндез, где расположена украинская станция. "Стая черно-белых птиц двинулась в его сторону и с интересом рассматривала. Иногда пингвины даже пытаются попробовать на клюв элементы одежды или экипировки полярника. Например, подергать за шнурки на ботинках", – отмечают ученые из "Вернадского".

Сергей Якущенко радостно пообщался с интересными субарктическими пингвинами и даже снял видео их встречи.

OBOZ.UA ранее писал, что на "Вернадском" сняли на видео редких миниатюрных пингвинов с бело-голубыми глазами вида Адель.

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