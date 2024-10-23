На 'Вернадском' заметили редких миниатюрных пингвинов с бело-голубыми глазами. Видео

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" заметили уникальных миниатюрных пингвинов. Речь идет о редком виде – Адели.

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Обычно вокруг Вернадского тысячами толпятся субантарктические пингвины. А вот увидеть здесь более миниатюрных красавцев с бело-голубыми глазами – это редкость, написали украинские полярники на странице Национальный антарктический научный центр в Facebook.

По словам украинских исследователей, каждый год они наблюдают на острове Галиндез, где расположена станция, несколько тысяч субантарктических пингвинов. В прошлом году возле "Вернадского" их насчитывалось рекордных 7 тысяч. Полярники говорят, что этот вид легко узнать красным клювом и белыми полосами на висках.

Однако встретить в окрестностях украинской полярной станции пингвинов Адели можно не часто. "Представители этого вида в большинстве своем гнездятся на других островах нашего района, а на Галиндез заходят в гости. Но несколько пар могут гнездиться и здесь. Например, в прошлом году гнезда сделали две пары, однако только у одной был малыш", – рассказали полярники.

В этом году на острове Галиндез уже заметили две пары "адельок". Пока активное строительство гнезда наши биологи зафиксировали у одной. "Надеемся, в этом году сможем показать вам маленьких аделят из Галиндеза", – подчеркнули украинские исследователи.

Ранее OBOZ.UA писал, что почти четыре тысячи птиц оккупировали станцию "Академик Вернадский".

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