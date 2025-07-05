США приостановили гиперзвуковой проект со SpaceX: чем помешали морские птицы

Военно-воздушные силы США приостановили планы по испытанию гиперзвуковых ракет для доставки грузов с отдаленного тихоокеанского атолла Джонстон. Их должны были реализовать вместе с компанией Илона Маска SpaceX.

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Об этом 3 июля написало издание Stars and Stripes. В Reuters отметили, что это приостановка произошла после их сообщения о том, что, по словам биологов и экспертов, проект навредит многим морским птицам, которые гнездятся в заповеднике дикой природы на этом атолле.

Атолл Джонстон – это неинкорпорированная территория США, расположенная почти в 1300 км к юго-западу от Гавайских островов.

Военно-воздушные силы заявили, что проведут экологическую оценку проекта, но публикация результатов была отложена после того, как против плана выступили экологические группы. Петиция с призывом к ВВС отказаться от плана собрала 3884 подписи.

А впоследствии представитель военного ведомства заявил, что ВВС изучают альтернативные места для реализации программы. Известно, что там также рассматривали возможность строительства посадочных площадок на атолле Кваджалейн, острове Мидуэй и острове Уэйк, где американские военные проводят военные операции.

"Атолл Джонстон также имеет долгую историю военных операций и, как следствие, значительного загрязнения. В 1950-х и 1960-х годах он использовался для многочисленных запусков ракет во время испытаний ядерного оружия. Неудачные запуски во время нескольких таких испытаний привели к загрязнению атолла плутонием", – отметили в Stars and Stripes.

Что известно о гиперзвуковом проекте

Сообщается, что в этой программе будут использоваться коммерческие ракеты, такие как ракеты компании SpaceX.

В рамках программы должны испытывать ракетные аппараты, возвращающиеся в атмосферу, предназначенные для доставки до 100 тонн груза в любую точку Земли в течение примерно 90 минут. Эта программа стала бы прорывом в военной логистике, поскольку облегчила бы быстрое перемещение грузов в отдаленные места.

Но, по мнению биологов и экспертов, которые работали на атолле Джонстон, 14 видов тропических птиц острова могут не пережить такого воздействия на их место обитания.

"Деятельность SpaceX повлияла на охраняемых птиц и в других местах. В прошлом году во время запуска ракеты SpaceX Starship в Бока-Чика, штат Техас, произошел взрыв, который уничтожил гнезда и яйца береговых птиц, что повлекло юридические проблемы для компании миллиардера Илона Маска и заставило его в шутку заметить, что он воздержится от употребления омлета в течение недели, чтобы компенсировать убытки", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт между американским миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, похоже, не исчерпан. Белый дом недавно взялся проверять контракты компании Маска SpaceX на миллиарды долларов.

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