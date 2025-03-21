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"Совы" или "жаворонки"? Ученые выяснили, кто чаще страдает депрессией

Анна Боклажук
Наука Обоз
1 минута
1,3 т.
'Совы' или 'жаворонки'? Ученые выяснили, кто чаще страдает депрессией

Новое исследование показало, что ночные "совы" более подвержены депрессии, чем утренние "жаворонки". Также они гораздо более поддаются подвышенной тревоге, которая часто связана с депрессией.

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В ходе исследования учеными из Университета Суррея (Англия) было опрошено 546 студентов. Они наблюдали за режимом сна, внимательностью, размышлениями, употреблением алкоголя и общим состоянием психического здоровья, пишет The Sun.

По словам ученых, последнее исследование подтвердило результаты предыдущих, свидетельствующих о том, что люди более склонны волноваться и размышлять в конце дня. При этом "жаворонки" чаще действовали внимательно, осознавая свои эмоции и мысли, а "совы" имели худшее качество сна.

"Совы" или "жаворонки"? Ученые выяснили, кто чаще страдает депрессией

"Поскольку многие молодые люди имеют плохое психическое здоровье, результаты исследования особенно важны: многие молодые взрослые, как правило, не спят допоздна, поэтому следует использовать эти результаты и принять меры, чтобы уменьшить риск развития депрессии у них", – говорят авторы исследования.

"Совы" или "жаворонки"? Ученые выяснили, кто чаще страдает депрессией

Также ученые уточняют, что режим дня, когда человек ложится поздно и спит долго, увеличивает возможность развития сердечных заболеваний, потому что сердце и кровеносные сосуды регулируются циклом сна и бодрствования. Кроме того, по словам американских ученых, ночные совы чаще болеют диабетом 2 типа, чем те, кто ложится спать рано. Дело в том, что "совы" менее активны днем и хуже используют жир для получения энергии. Это приводит к накоплению жира и, как следствие, возможному развитию диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

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