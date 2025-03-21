'Совы' или 'жаворонки'? Ученые выяснили, кто чаще страдает депрессией

Новое исследование показало, что ночные "совы" более подвержены депрессии, чем утренние "жаворонки". Также они гораздо более поддаются подвышенной тревоге, которая часто связана с депрессией.

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В ходе исследования учеными из Университета Суррея (Англия) было опрошено 546 студентов. Они наблюдали за режимом сна, внимательностью, размышлениями, употреблением алкоголя и общим состоянием психического здоровья, пишет The Sun.

По словам ученых, последнее исследование подтвердило результаты предыдущих, свидетельствующих о том, что люди более склонны волноваться и размышлять в конце дня. При этом "жаворонки" чаще действовали внимательно, осознавая свои эмоции и мысли, а "совы" имели худшее качество сна.

"Поскольку многие молодые люди имеют плохое психическое здоровье, результаты исследования особенно важны: многие молодые взрослые, как правило, не спят допоздна, поэтому следует использовать эти результаты и принять меры, чтобы уменьшить риск развития депрессии у них", – говорят авторы исследования.

Также ученые уточняют, что режим дня, когда человек ложится поздно и спит долго, увеличивает возможность развития сердечных заболеваний, потому что сердце и кровеносные сосуды регулируются циклом сна и бодрствования. Кроме того, по словам американских ученых, ночные совы чаще болеют диабетом 2 типа, чем те, кто ложится спать рано. Дело в том, что "совы" менее активны днем и хуже используют жир для получения энергии. Это приводит к накоплению жира и, как следствие, возможному развитию диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

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