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Названа самая опасная поза для сна

Анна Боклажук
Наука Обоз
1 минута
3,8 т.
Названа самая опасная поза для сна

Тренер из сна Джеймс Уилсон назвал самую опасную позу для сна. По его словам, спать на животе вредно для позвоночника, шеи, бедер и всего тела в целом.

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Как объясняет эксперт, лучше спать на боку или на спине (если вы не страдаете храпом). Тогда вы будете меньше просыпаться и меньше впемени проводить в физиотерапевтической клинике, пишет Huffington Post.

Джеймс Уилсон утверждает, что лучшая поза для сна – на боку, положив между ног одну подушку и обняв другую. С его советами соглашается кардиолог и директор сна клиники Майо доктор Виренд Сомерс, но добавляет, что для идеальной позы нужно еще поднять немного голову.

Названа самая опасная поза для сна

Если же поза на животе – единственно возможная для вашего крепкого сна, то фонд общественного здравоохранения Сассекса советуют положить подушку под живот, чтобы предотвратить боль в спине.

Однако, по словам хирурга Карана Раджана, важно выбирать левую сторону для здорового сна. Ведь сон на правой стороне может усложнять утечку содержимого желудка в пищевод. А это значит, что у вас будет меньше вероятность кислотного рефлюкса.

Названа самая опасная поза для сна

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