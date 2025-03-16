Названа самая опасная поза для сна

Тренер из сна Джеймс Уилсон назвал самую опасную позу для сна. По его словам, спать на животе вредно для позвоночника, шеи, бедер и всего тела в целом.

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Как объясняет эксперт, лучше спать на боку или на спине (если вы не страдаете храпом). Тогда вы будете меньше просыпаться и меньше впемени проводить в физиотерапевтической клинике, пишет Huffington Post.

Джеймс Уилсон утверждает, что лучшая поза для сна – на боку, положив между ног одну подушку и обняв другую. С его советами соглашается кардиолог и директор сна клиники Майо доктор Виренд Сомерс, но добавляет, что для идеальной позы нужно еще поднять немного голову.

Если же поза на животе – единственно возможная для вашего крепкого сна, то фонд общественного здравоохранения Сассекса советуют положить подушку под живот, чтобы предотвратить боль в спине.

Однако, по словам хирурга Карана Раджана, важно выбирать левую сторону для здорового сна. Ведь сон на правой стороне может усложнять утечку содержимого желудка в пищевод. А это значит, что у вас будет меньше вероятность кислотного рефлюкса.

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