Почему собаки любят валяться в грязи и фекалиях. Версии ученых

Большинство собак имеют удивительную привычку – валяться в грязи и фекалиях. Однако ученые выяснили, что это может быть частью формы общения, которая еще не очень исследована.

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С таким поведением знакомо большинство владельцев собак: пес возвращается с прогулки грязный и с резким запахом всего, в чем он смог вывалиться. Ученый Саймон Гадбуа изучает поведение диких волков, лис и койотов в Канаде и провел значительную часть своей карьеры, пытаясь понять, как собаки и другие представители семейства псовых воспринимают мир через нос, но даже его иногда озадачивает их поведение, пишет BBC.

Обонятельный камуфляж

Собаки стали домашними животными и друзьями людей много лет назад, но, несмотря на это, существует удивительно мало исследований о том, почему они получают такую радость, катаясь в фекалиях другого животного.

Одна из основных теорий говорит о том, что эта привычка является эволюционным пережитком времен диких хищников. То есть, хоть люди и приручили собак, избавиться от основного инстинкта не получилось.

"Возможно, в какой-то момент в далеком прошлом этот инстинкт выполнял очень важную функцию. Со временем эта функция исчезла, но они все еще это делают", – говорит Гадбуа.

Известно, что волки постоянно качаются в фекалиях других видов животных, и основной причиной называют желание обеспечить обонятельный камуфляж для хищников, когда они преследуют свою добычу.

Но после результатов исследования в 1986 году эта идея была подвергнута сомнению. Исследователи дали волкам ряд разных запахов. В результате выяснили, что волков почти не интересовало качание в фекалиях травоядных животных, таких как овцы или лошади – ученые вообще не заметили, чтобы они пытались впитать эти запахи. Запахи пищи также оказались для них непривлекательны. А вот с радостью они останавливали свой выбор на искусственных запахах, таких как духи или моторное масло.

Для животного, желающего скрыть свой запах от своей добычи, выбор чего-то столь чужеродного для их природной среды, мягко говоря, выглядит странно. Однако исследователи также обнаружили, что вторым излюбленным запахом волков были фекалии других хищных животных, таких как пумы и черные медведи.

"Здесь, в Волчьем парке, волки охотно катаются в запахах других псовых животных и домашних кошек. Это повышает вероятность того, что дикие волки также могут кататься в запахах хищников. Это не даст полезную маскировку для охоты", – объясняет Пэт Гудман, старший куратор животных в Волчьем парке в Индиане, потратившая много лет на изучение запаха волков.

Чтобы меньшие собаки избегали других хищников

Может ли валяние в сильных запахах иметь другую маскирующую цель? То есть не прятать их от добычи, а помочь меньшим собакам избегать других хищников.

Эту идею подтверждает исследование 2016 года, во время которого с помощью дистанционных камер было зафиксировано необычное поведение серых лис, живущих в районе Санта-Крус в Калифорнии.

Обычно эти лисы являются уединенными животными, но было замечено, что они регулярно посещали места, обозначавшие своим запахом самцы пум. На кадрах видно, как лисы трутся щеками о замеченную землю.

По мнению ученого Макса Аллена, лисы используют запах, который оставляют эти большие хищники, как камуфляжную форму собственного запаха, чтобы скрыть себя от других крупных хищников, таких как койоты.

"Лисы не могут дать отпор койотам, поэтому они используют запах пумы, чтобы получить определенную защиту. Запах пумы может дать им время убежать", – говорит он.

Однако это не объясняет, почему более крупные представители псовых, такие как волки, также пытаются впитать запах, который оставляют другие хищники. И вполне возможно, что лисы-самцы просто трутся головой и шеей о предметы, чтобы оставить свой собственный запах.

Социальный аспект

Что касается домашних собак, то в их поведении может быть более социальный аспект: они могут просто пытаться поделиться с вами интересным запахом.

Для животных, в значительной степени воспринимающих мир через нос, это может быть полезным способом обмена информацией с остальной их стаей в дикой природе.

По словам Пэт Гудман, основатель Волчьего парка Эрих Клингхаммер предполагал, что качание в запахах может быть формой "невдумчивого общения", когда волки не обязательно отдают себе отчет, что несут запах другим на своем меху. Но она также заметила, что качание в запахах ассоциируется с едой.

Я наблюдала, как наши волки едят маленькие кусочки лосятины. Когда они получали большой кусок лосятины, они и ели, и катались в ее запахе. Я думаю, что запах пищи в дыхании волка и на его шерсти указывает на то, что есть остатки пищи для других волков, которые хотели бы вернуться к источнику запаха", – говорит она.

Сложная форма общения

Также ученые рассматривают вариант, что качание в запахах может быть частью более сложной формы общения.

Подтверждение этому является исследование, когда волкам в течение двухлетнего периода предлагали различные запахи и достаточно избирательно выбирали те, в которых будут кататься. Хотя они проводили много времени, нюхая помет травоядных животных, таких как олени и морские свинки, именно необычные запахи, с которыми они раньше не сталкивались, вызвали у них наибольшее желание у них поваляться – например запах кари, розмарина и овечьей шерсти.

Исследователи предполагают, что такое поведение может быть вызвано встречей с незнакомыми запахами и быть способом общения с остальной стаей.

Групповой запах

Саймон Гадбуа считает, что у этой привычки есть более простое объяснение. В волчьих стаях, которые он изучал в Канаде, главное животное, как правило, первым каталось в сильном запахе, а за ним следовали другие.

"Возможно, речь идет об установлении группового запаха. У волков, которых я исследовал, если кто-то начал тереться о чем-то вроде оленьей туши, вся стая следовала за ним и делала то же самое", – говорит он.

Это подтверждает идею о том, что коллективные животные, такие как волки и собаки, могут использовать втирание запахов как способ для животного присоединиться к группе. Это также может быть способом повысить свое социальное положение – если они будут кататься в запахе старшего животного, то могут буквально впитать его более высокий статус.

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