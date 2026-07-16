С оранжевыми губами: в лесах ДР Конго обнаружили новый вид обезьян. Видео

В лесах Демократической Республики Конго учёные официально подтвердили существование нового вида обезьян с ярко-оранжевыми губами. Этот необычный примат долгое время оставался практически неизвестным науке из-за своей скрытности и образа жизни высоко в кронах деревьев.

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Исследователи называют это открытие одним из важнейших в изучении африканских приматов за последние десятилетия. Об этом пишет BBC News.

От случайного наблюдения до научного открытия

Новый вид обезьян был обнаружен в густых тропических лесах национального парка Ломами, расположенного в центрально-восточной части Демократической Республики Конго. Черношерстого примата с характерными ярко-оранжевыми губами впервые заметили еще в 2008 году, однако тогда удалось сделать лишь одну размытую фотографию.

Повторное наблюдение состоялось через десять лет, после чего международная команда исследователей начала полноценную экспедицию. Ученые провели комплексную работу, включавшую аудиозаписи, фотосъемку и генетические анализы. В результате было подтверждено, что речь идет о ранее неизвестном науке виде.

Это лишь пятый новый вид африканских обезьян, открытый за последние 75 лет, что делает находку особенно значимой.

Редкий и скрытный обитатель леса

Новый вид получил латинское название Colobus congoensis – в честь страны, где его обнаружили. Он принадлежит к группе колобусов – травоядных обезьян, обитающих в кронах деревьев и играющих важную роль в экосистеме, в частности в распространении и прорастании семян.

По словам исследователей, эти животные чрезвычайно осторожны и редко появляются на глазах у людей. В ходе экспедиции были опрошены жители 52 близлежащих деревень, но только жители восьми из них сообщили, что когда-либо видели этих обезьян. Местные жители называют их Ликвели.

Приматы также отличаются характерным громким криком, который исследователи описывают как "рычание". Часто их можно услышать, но почти невозможно увидеть из-за их привычки прятаться высоко на деревьях.

Значение открытия и угрозы для вида

Учёные отмечают, что "открытие" вида означает не только его обнаружение, но и официальное подтверждение генетической уникальности и эволюционного отделения. Это открывает путь к дальнейшему изучению и защите животного.

Исследователи предполагают, что яркая окраска губ может выполнять функцию визуального сигнала – для идентификации особей или привлечения партнера. В то же время популяция этих обезьян, вероятно, невелика и ограничена определенной территорией.

Среди основных угроз – охота на мясо и утрата естественной среды обитания. Именно поэтому ученые надеются, что после официальной классификации вида его удастся включить в программы охраны.

В настоящее время исследовательская группа планирует продолжить работу, чтобы определить численность популяции, изучить поведение животных и лучше понять их роль в экосистеме тропических лесов.

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