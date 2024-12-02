Роскошная римская вилла, найденная в неожиданном месте, раскрыла многовековую тайну

В самом сердце английской сельской местности команда общественных волонтеров и археологов из Кардиффского университета раскопали скрытое сокровище. Исследователи обнаружили первую римскую виллу, когда-либо найденную в долине Чалк на юге графства Уилтшир.

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Ученые отмечают, что эти бесценные объекты "особенно важны из-за отсутствия раскопок памятников высокого статуса в этой местности". Наличие сложной мозаики с геометрическими узорами подчеркивает богатство владельца, изысканный вкус и стремление произвести незабываемое впечатление на посетителей виллы, пишет Interesting Engineering.

Команда исследователей была поражена тем, что обнаружила гораздо больше, чем они ожидали. Тщательно раскопав это место, нашли остатки обширного римского комплекса, включая дом длиной более 35 метров.

По информации Кардиффского университета, в комплексе также была большая баня, многоэтажный сарай и сооружение с бетонным полом, возможно, открытым бассейном.

Позднеримская сельскохозяйственная усадьба с богатой отделкой

Более двух недель специальная команда экспертов и общественных волонтеров работала над этим знаковым проектом раскопок, открывая уникальное место для дальнейшего исследования.

По словам экспертов, этот большой сельскохозяйственный дом, относящийся к позднему римскому периоду, демонстрирует атрибуты богатства. Потрясающие мозаики с геометрическими узорами свидетельствуют о культурном изяществе владельца и желании произвести впечатление на посетителей.

"Высокостатусные объекты в здании, в частности мебель, расписная штукатурка стен и колонны, демонстрируют богатство и могущество тех, кто здесь жил", – отметила ученая Дениз Уайлдинг из Teffont Archeology.

Однако эксперты еще не выяснили, кто являлся владельцем такого роскошного поместья.

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