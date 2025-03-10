Редкую птицу из Красной книги Украины заметили на Хмельнитчине. Видео

На Хмельнитчине удалось зафиксировать невероятную птицу, которая включена в Красную книгу Украины. В фотоловушку Национального природного парка "Мале Полесье" попал журавль серый (Grus grus).

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На странице парка в сети Facebook орнитологи отметили, что это уникальные кадры. Ведь журавль серый – редкий краснокнижный представитель орнитофауны Украины, охраняемый Боннской и Бернской конвенциями.

На территории Украины журавль серый гнездится на Полесье, иногда в долинах рек Левобережной Лесостепи, пишет Википедия.

"Этот вид предпочитает тихие и спокойные места – заболоченные луга, пойменные территории и неглубокие водоемы. Именно здесь он находит достаточно корма и безопасные условия для воспитания птенцов", – рассказали специалисты Национального природного парка "Мале Полесье".

Орнитологи подчеркивают, что в период гнездования журавль особенно потаен и осторожен, поэтому встретить его в дикой природе – настоящая удача.

"Фиксация журавля серого на территории нашего парка еще раз подтверждает ценность сохранившихся природных экосистем. Заботливое отношение к природе дает возможность таким видам успешно существовать и радовать нас своим присутствием", – добавили исследователи "Малого Полесья".

Ранее OBOZ.UA писал, что на Закарпатье посреди зимы заметили около 1000 журавлей.

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