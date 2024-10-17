Пролетает раз в 80 тысяч лет. 10 самых ярких фото кометы АТЛАС, которую видели даже в Украине

Комету C/2023 A3, также известную как Цучиншань-АТЛАС, снимают по разным уголкам нашей планеты и даже из космоса. Эту хвостую гостью, пролетающую мимо Земли раз в 80 тысяч лет, видели и в небе над Украиной.

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И хотя Цучиншань-АТЛАС перешла пик своей яркости, ее еще можно увидеть невооруженным глазом из Северного полушария до 20 октября. А кто не имеет возможности наблюдать за вечерним небом, OBOZ.UA предлагает 10 самых ярких фото кометы, поразившей своей красотой астролюбителей по всему миру.

По словам ученых, последний раз комету C/2023 A3 наблюдали некоторые из первых людей 80000 лет назад.

Первыми в настоящее время комету C/2023 A3 увидели астронавты с Международной космической станции (МКС) еще 20 августа. А дальше уже жители с Земли могли наблюдать за небесным путешественником.

Цучиншань-Атлас летела к нашей планете со скоростью 70 км/с.

Ученые сразу заявили, что это небесное тело будет настолько ярким, и что с конца сентября по середину октября его можно будет увидеть на небе невооруженным глазом.

С 27 сентября Цучиньшань-Атлас можно было увидеть на небе, как звездообразное пятно с туманным хвостом.

После перигелия хвоста путешественница появлялась на небе только перед рассветом, а с 9 октября ее следовало видеть на закате Солнца.

Но максимально близко Цучиньшань-Атлас подлетела к Земле 12 октября. Именно в это время наблюдатели из разных уголков Земли сделали самые яркие ее фотографии.

По словам астрономов, до 20 октября C/2023 A3 еще будет заметна в ночном небе невооруженным глазом.

А с 20 октября по начало декабря Цучиншань-Атлас можно будет увидеть в вечернем небе только с помощью бинокля и телескопа.

По словам астрономов, в течение следующих 20 лет комета C/2023 A3 будет двигаться к краю солнечной системы и не вернется еще 26 000 лет.

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