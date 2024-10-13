Над Украиной пролетает самая яркая за 13 лет комета ATLAS: когда можно полюбоваться уникальным зрелищем. Фото

В небе над Украиной заметили комету C/2023 A3 (другое название – Цучиншань-ATLAS). Ученые называют ее самой яркой за последние 13 лет.

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Фотографиями небесного объекта 13 октября поделились украинские Telegram-каналы. В этот вечер комету в ясном небе можно было наблюдать невооруженным глазом.

Астроном и лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов рассказал "Суспільному", что 13-15 октября Цучиншань-ATLAS в Украине будет видно лучше всего в 18:50-19:00 вечера, примерно через час после заката.

"Ориентиры – это будет западная часть неба, где садится солнышко, где догорает свет от Солнца в небе. Далее, когда комета будет удаляться от Солнца, она еще будет заметна в бинокли и телескопы", – объяснил эксперт.

Комета в виде яркого пятна с вытягивающимся длинным хвостом будет более заметна в регионах с низким световым загрязнением.

Что представляет собой C/2023 A3

Цучиншань-ATLAS называют "кометой века". Она появилась из облака Оорта – загадочного явления-"пузыря", удерживающего внутри себя нашу Солнечную систему. Фактически, это около 100 млрд кометоподобных объектов (в основном из льда), которые расположены на границе Солнечной системы.

Предполагается, что это фрагменты, оставшиеся со времен создания нашей Солнечной системы.

Комета C/2023 A3 была обнаружена в 2023 году в китайской обсерватории Цучиншань (или "Пурпурная гора"), а также телескопом ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) в Южной Африке. Поэтому ее назвали в честь обеих обсерваторий.

На сайте NASA сообщается, что Цучиншань-ATLAS успешно прошла на самое близкое расстояние мимо Солнца 27 сентября 2024 года. Ученые предполагали, что комета из-за этого может распасться: ее лед мог бы не выдержать сильного жара нашей звезды. Но комета вышла из этого путешествия более или менее невредимой и теперь приблизилась к Земле на расстояние примерно 44 миллионов миль.

В конечном итоге C/2023 может быть выброшена за пределы Солнечной системы из-за гравитационного влияния других объектов и ее собственной слабой связи с Солнцем. Но перед этим комете еще предстоит преодолеть огромный путь, сказал астроном NASA Билл Кук.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в последний раз C/2023 A3 наблюдали некоторые из первых людей 80 000 лет назад.

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