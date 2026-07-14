В огромном облаке возле Млечного Пути астрономы обнаружили сахар: о чём это свидетельствует

Астрономы впервые обнаружили простой сахар в межзвездном пространстве. Соединение было найдено в обширном газопылевом облаке G+0.693-0.027 вблизи центра Млечного Пути. Исследователи считают, что это открытие свидетельствует о возможности образования важных для жизни органических веществ далеко за пределами планет.

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Об открытии сообщило издание The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy. Авторы работы отметили, что впервые непосредственно зафиксировали сахар в межзвездной среде.

"Это первый сахар, который удалось обнаружить в межзвездном пространстве, и это важно, потому что свидетельствует о том, что такие сахара распространены шире, чем мы считали ранее", — сказала доктор Исаскун Хименес-Серра из Центра астробиологии Испании.

Первое подобное доказательство

Речь идет об эритрулозе – простом сахаре с четырьмя атомами углерода. В природе это вещество содержится в незначительном количестве, в частности в красной малине. Также его используют в косметических средствах для автозагара.

По словам ученых, открытие не означает, что жизнь существует вблизи этого газового облака. Однако оно демонстрирует, что молекулы, которые могут стать основой для будущей жизни, способны образовываться даже в холодном межзвездном пространстве.

Хименес-Серра отметила, что это открывает возможность развития жизни на других мирах по механизму, схожему с тем, который, вероятно, сработал на Земле.

Как образуется соединение

Исследователи проводили наблюдения с помощью двух испанских радиотелескопов, изучая газопылевое облако G+0.693-0.027 недалеко от центра Млечного Пути. Сначала они не обнаружили простых сахаров с тремя атомами углерода и не ожидали положительного результата. Однако впоследствии зафиксировали характерный сигнал эритрулозы.

Учёные пришли к выводу, что это вещество может образовываться на поверхности микроскопических межзвёздных пылевых частиц. Для этого взаимодействуют два органических соединения — гликольальдегид и этиленгликоль, которые уже известны как распространённые компоненты в отдельных регионах космоса. Такие реакции происходят даже при температуре около минус 250 градусов Цельсия.

Эритрулоза не только может служить источником энергии. Она также способна участвовать в формировании рибонуклеотидов — строительных блоков РНК, которую учёные считают первым носителем генетической информации ещё до появления ДНК.

Космическое происхождение жизни

Авторы исследования предполагают, что в период позднего интенсивного бомбардирования Земли миллионы тонн такого органического вещества могли попасть на поверхность планеты вместе с астероидами и кометами. Именно это, по их мнению, могло способствовать образованию так называемого пребиотического "бульона", в котором впоследствии сформировались первые биомолекулы.

Профессор Университета Тохоку Йошихиро Фурукава, ранее обнаруживший сахара в образцах астероида Бенну, отметил, что ученые давно ожидали такого открытия. По его словам, сахара, образующиеся в межзвездной среде, могут переноситься на Землю и другие планеты кометной пылью, хотя сам процесс зарождения жизни из этих молекул пока остается непонятным.

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