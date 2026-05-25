'Полнейшая неожиданность': в Египте нашли вторую половину легендарного колосса

В Египте археологи нашли верхнюю часть огромной статуи фараона Рамсеса II, которую искали почти 94 года. Открытие сделали в районе Эль-Ашмунейн примерно в 240 километрах к югу от Каира во время раскопок на территории древнего города Гермополь.

Статую обнаружила египетско-американская археологическая группа под руководством профессора Университета Колорадо Ивоны Трнки-Амрайн и представителя Министерства туризма и древностей Египта Басема Гехада. Археологи рассказали Daily Galaxy, что сначала не были уверены, сможет ли известняковый блок пережить контакт с воздухом после многолетнего пребывания под землей и рядом с грунтовыми водами Нила. По словам Трнки-Амрайн, находка стала для команды "полной неожиданностью".

Следы древних красок

Верхнюю часть колоса экскаваторы обнаружили еще в январе 2024 года. Каменный торс лежал лицом вниз прямо в почве. Археологи осторожно очищали его от осадка, и уже тогда стало понятно, что состояние статуи значительно лучше, чем ожидали исследователи.

На поверхности камня сохранились остатки синего и желтого пигмента. И это, как говорят специалисты, одна из самых интересных деталей открытия. Басем Гехад сейчас исследует краску и грунт, который остался внутри слоев пигмента. Ученые надеются узнать больше о первоначальном виде статуи и технике ее отделки.

Нижнюю половину этого же колоса еще в 1930 году нашел немецкий археолог Гюнтер Редер. С тех пор обломок оставался отдельно. В 1980-х годах на месте работала команда Британского музея, однако верхнюю часть тогда так и не нашли. Она все это время оставалась погребенной под толстыми слоями почвы.

Храм и фараон

После стабилизации находки археологи измерили верхнюю секцию. Ее высота составила примерно 3,8 метра. Исследователи подтвердили, что она принадлежит к уже найденной нижней части, благодаря составу известняка и надписям на задней колонне статуи. Иероглифы содержали те же царские титулы Рамсеса II.

В собранном виде статуя может достигать примерно семи метров в высоту. Она изображает фараона сидящим в двойной короне и традиционном головном уборе с царской коброй на лбу.

Для поиска археологи использовали георадар, который позволил "просканировать" слои осадка под землей. Именно так удалось определить место, где веками лежал обломок.

Гермополь, который в древности называли Хмуну, был крупным религиозным центром Верхнего Египта. Главным божеством города считался Тот – бог мудрости, письма и знаний. Археологи предполагают, что колосс стоял у входа в храм Тота.

Рамсес II правил примерно в 1279–1213 годах до нашей эры и считается одним из самых известных фараонов XIX династии. Он руководил Египтом 66 лет и оставил после себя масштабные строительные проекты – от храмов Абу-Симбела до комплекса в Карнаке.

Причины разрушения

Исследователи пока не могут точно сказать, почему колосс упал. Одной из возможных причин называют сейсмическую активность в поздней античности. Но есть еще один важный фактор – Нил. После строительства Асуанской плотины в 1902 году уровень грунтовых вод в регионе заметно поднялся, а это создало серьезную угрозу для известняковых памятников.

Трнка-Амрайн объяснила, что известняк вблизи Нила после контакта с влагой может буквально превращаться в песок. Из-за этого фрагменты статуи пришлось почти год консервировать перед тем, как начать соединение двух частей.

К началу 2026 года археологи уже работали над физическим объединением верхней и нижней секций. Египетское Министерство туризма и древностей сообщило, что статую планируют оставить именно в Эль-Ашмунейне, а не перевозить в Каир. Ее хотят показывать на том месте, где она была найдена.

Новый этап раскопок

В конце 2026 года археологи планируют начать вторую фазу раскопок в северной части храма Тота. Именно там исследователи надеются найти основание пилона, рядом с которым когда-то стоял колос.

И тут появляется еще одна интересная деталь. Подобные статуи в древнеегипетских храмах обычно устанавливали парами. Поэтому ученые не исключают, что неподалеку может оставаться еще один колосс. Пока что это лишь предположение, но команда уже оценивает возможности дальнейших поисков.

Инженеры также работают над системой дренажа, которая должна защитить восстановленную статую от грунтовых вод в будущем. А Университет Колорадо сообщил, что к проекту вскоре присоединятся новые аспиранты и исследователи.

