Как отличить ужа от гадюки: спасительная инструкция

Встреча с пресмыкающимися в украинских лесах или вблизи водоёмов часто вызывает у людей необоснованный страх из-за неумения различать виды змей. На самом деле большинство жителей наших широт являются робкими созданиями, которые нападают только в случае прямой угрозы или физического контакта.

Хотя в Украине водятся как вполне безопасные ужи, так и ядовитые гадюки, уровень их токсичности значительно ниже тропических аналогов. Статистика свидетельствует, что летальность от укусов местных гадюк составляет менее 1%, поскольку их яд рассчитан на мелкую добычу. Вооружившись знаниями о характерных отличиях в окраске и строении тела змей, можно чувствовать себя значительно увереннее во время прогулок под открытым небом.

Многообразие змей в Украине

На территории нашей страны обитает несколько основных видов пресмыкающихся. К неядовитым относятся уж обыкновенный, которого легко узнать по ярким "ушкам", и уж водяной, который часто живет вблизи берегов и при опасности искусно притворяется мертвым.

Среди ядовитых представителей чаще всего встречается гадюка обыкновенная, а также редкие краснокнижные виды: степная гадюка и полностью черная гадюка Никольского. Важно помнить, что даже змеи одного вида могут варьироваться по цвету в зависимости от среды обитания.

Как отличить ужа и гадюку

Специалисты выделяют четкие маркеры, которые позволяют идентифицировать змею даже на расстоянии:

Ушки: у ужа на голове есть два характерных желтых или оранжевых пятна. У гадюк какие-либо цветные вкрапления на голове отсутствуют. Форма зрачков: это один из самых надежных признаков. У гадюки зрачок вертикальный (как у кота), тогда как у ужей он всегда круглый. Узор на спине: уж обычно имеет пятна, расположенные в шахматном порядке. Гадюку же выдает четкая зигзагообразная полоса, тянущаяся вдоль всего позвоночника. Длина тела: ужи, как правило, длиннее и стройнее гадюк. Хвост: у ужа он длинный и постепенно сужается, тогда как у гадюки хвост короткий и выглядит утолщенным.

Поведение и среда обитания

Змеи активны преимущественно ночью, а днем любят греться на солнце или прятаться во влажных укромных местах: под пнями, камнями или кучами хвороста. Они не являются агрессорами по своей природе и стараются избегать контакта с людьми. Однако змея может укусить, если на нее случайно наступить или попытаться схватить руками.

Правила безопасности и первая помощь

Чтобы отдых на природе не закончился неприятностями, стоит придерживаться простых правил:

Экипировка: надевайте плотные брюки и закрытую высокую обувь. Бдительность: ступайте осторожно, а перед собой раздвигайте высокую траву длинной палкой – это даст животному шанс убежать. Действия при укусе: в случае нападения не паникуйте. Постарайтесь как можно быстрее добраться до больницы и обязательно держите телефон заряженным, чтобы вовремя вызвать помощь или проконсультироваться с медиками.

Помните: осведомленность – это ваша лучшая защита от страха и опасности.

