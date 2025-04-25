Противояд – не панацея: что делать при укусе гадюки в Украине

У Украины почти нет противоядия для лечения змеиных укусов. Но в 99% случаев оно вообще не нужно. Стандартный курс лечения при укусе ядовитых гадов включает прием антигистаминных препаратов и капельницы для очистки крови от токсинов, и не включает противоядие. Напротив, колоть такое противоядие очень рискованно, ведь оно может вызвать анафилактический шок, от которого человек может умереть скорее, чем от яда змеи.

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Так говорят медики. А специалисты отмечают, что летальных случаев, когда помощь врачей не была получена вовремя – менее 1% из 100. Дело в том, что яд змей в Украине не так силен, как у представителей этого вида фауны других стран.

Однако умереть от укуса ядовитой змеи люди могут – если раньше имели проблемы со здоровьем. Это заболевания сердца, почек, печени, а также высокая чувствительность к аллергенам, алкогольная или наркотическая интоксикация.

Какие змеи живут в Украине и какие из них ядовиты

В Украине живут 11 видов змей, из которых только пять являются ядовитыми. Это представители рода гадюк – гадюка обыкновенная, степная гадюка, гадюка Никольского, гадюка Ренарда и носатая гадюка.

Гадюки водятся вблизи болот, в лесах, горах и лугах. Когда температура воздуха превышает средние показатели, их активность снижается, они становятся малоподвижными и безжизненными, поэтому обычно люди получают укусы, если случайно наступают, садятся или ложатся на пресмыкающихся.

Гадюка обычная

Самый распространенный вид, встречается практически везде. Длина тела обычно не превышает 65 см. Окрас всегда камуфлирующий, соответствует местности.

Идентифицировать обычную гадюку можно по зигзагам на спине, однако среди них часто встречаются и полностью черные особи-меланисты.

Укус может быть достаточно опасным.

Степная гадюка

Встречается редко, природный ареал ограничен степями и лесостепями южных и восточных областей страны. Крайне редко встречается в горных районах Карпат.

Средние размеры степной змеи – около 50-55 см. Отличительная особенность – окрас в коричневых или бурых тонах, спину всегда украшает более темная зигзагообразная полоска. Брюхо обычно серое со светлыми пятнами.

Именно степная гадюка считается самой опасной среди ядовитых змей Украины, порция яда и его токсичность самая большая.

Гадюка Никольского

Распространена только в лесостепной части Левобережья. В общем, встречается редко. Это самая большая из трех ядовитых змей Украины, ее длина может превышать 80 см.

Цвет имеет темно-черный, без полос и узоров. Еще одна отличительная черта – едва заметная кадковидная форма тела: посередине оно немного шире, чем у головы и хвоста.

Гадюка Ренарда

Гадюка Ренарда проживает в Причерноморской низменности и на Слобожанщине. Но встретить ее не так просто. Это вид исчезает, из-за чего он занесен в Красную книгу.

Внешне гадюка Ренарда очень похожа на степную гадюку, поэтому многие исследователи считают ее подвидом степной. Этот вид пресмыкающихся любит селиться в полынных степях, кустарниках, балках и лесополосах.

Носатая гадюка

Гадюка носата встречается только в дельте Дуная, поэтому считается наиболее редкой для Украины. На кончике носа имеет специфический нарост длиной от трех до семи миллиметров, что является особым признаком этого пресмыкающегося. Длина тела составляет от 60 до 70 см.

Окрас колеблется от почти белой и медно-красной, но обязательно присутствует ромбический рисунок на спине преимущественно черного цвета. Поселяется в кустарниках и долинах рек.

Кусает, ядовита, но смертельных случаев в результате укуса носатой гадюки еще никогда не фиксировали.

Можно ли уберечься от укусов змей

Можно. Первое правило – не двигайтесь, если увидели змею. Не совершайте резких движений и подождите, пока гадюка не отползет, ведь, как правило, змея просто не увидит неподвижный объект.

Также рекомендуют одеваться соответственно. Если вы отправляетесь в местность, где потенциально могут жить змеи, выбирайте защитную одежду от укусов. Это длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки нужно заправить в ботинки.

Змеи часто прячутся в старых пеньках, копнах сена, под камнями или стволами деревьев. Именно поэтому эти предметы лучше не касаться руками, а пользоваться палкой.

Чтобы отпугнуть змею, прежде чем сесть на траву, камень или бревно – пошуршите или постучите палкой.

Что делать, если вас укусил ядовитый гад

Особенно опасны укусы для детей, пожилых людей и лиц с пониженным иммунитетом. Но на самом деле очень серьезные последствия возможны только в редких случаях, летальный исход крайне редко и только в случае не оказания медицинской помощи.

Приблизительно для 30% людей укус украинской гадюки безболезнен и никак не вредит, 40% - испытывают острую боль, а в месте укуса появляется опухоль.

Если змея вас уже укусила, старайтесь как можно быстрее попасть в больницу, ведь только медик сможет оказать необходимую помощь.

Если до больницы далеко, окажите первую помощь пострадавшему, соблюдая несколько простых правил:

покой и минимум движений;

давайте много воды;

место укуса обработайте антисептиком;

снимите с пораженной конечности всю одежду, украшения или обувь;

если есть, выпейте 1-2 таблетки лекарства от аллергии;

приложите к ране лед, обернутый в ткань;

при транспортировке положите конечность на повышение.

Хотя в некоторых книгах советуют, ни в коем случае нельзя высасывать яд ! Таким образом, вероятность заражения увеличивается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказался во рту.

Также с защитой накладывать жгут и прижигать рану чем-то горячим.

И еще – укушенному нельзя употреблять алкоголь.

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