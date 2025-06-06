Искусственный интеллект назвал четыре города Украины, которые больше всего пострадают от глобального потепления

В течение следующих 100 лет глобальное потепление больше всего повлияет на четыре украинских города. Самыми уязвимыми оказались те, которые имеют высокую плотность населения, проблемы с водоснабжением и слабую адаптацию к климатическим изменениям.

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Как спрогнозировал искусственный интеллект, эти регионы могут столкнуться с засухами, ростом температуры воздуха, дефицитом воды, уменьшением осадков и экологическими рисками. Эксперты призвали уже сейчас готовить инфраструктуру городов к новым климатическим вызовам, чтобы избежать катастрофических последствий.

Больше всего пострадают те города, которые имеют следующие характеристики:

1. Южные города (жара, жара, засуха)

Наиболее уязвимы: Херсон, Николаев, Запорожье, Одесса.

Причины:

Значительное повышение температуры.

Уменьшение осадков → засухи.

Растущий риск степных и лесных пожаров.

Проблемы с водоснабжением (особенно после потери Каховского водохранилища).

2. Приморские города (поднятие уровня моря)

Наиболее уязвимые: Одесса, Мариуполь (в зависимости от восстановления после войны), Бердянск, Скадовск, Измаил.

Причины:

Поднятие уровня Черного моря (до 0,5 м к 2100 году по некоторым сценариям).

Затопление прибрежных зон.

Солонцеванию почв и пресной воды.

3. Города с дефицитом воды

Наиболее уязвимые: Кривой Рог, Никополь, Днепр.

Причины:

Высокое промышленное водопотребление.

Уменьшение водности рек (особенно из-за климатических изменений и потери водохранилищ).

Ухудшение качества питьевой воды.

4. Города с риском пылевых бурь и деградации земель

Наиболее уязвимые: Запорожье, Днепр, Кропивницкий.

Причины:

Деградация черноземов.

Высокий риск пылевых бурь из-за сухости почвы.

Среди других факторов риска рассматривают рост энергопотребления летом из-за кондиционирования, или же медицинские риски (тепловые удары, распространение новых болезней).

Кроме этого, не стоит исключать инфраструктурную уязвимость, в частности устаревшие системы водоснабжения и канализации не выдержат климатических экстремумов.

Менее уязвимые регионы: Западная Украина (Львов, Ужгород, Ивано-Франковск). Хотя они не избегут изменений, риски здесь меньше: больше осадков, горный рельеф, более низкие температуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение следующих пяти лет глобальные температуры на Земле, как ожидается, достигнут рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий. Сейчас существует 70% вероятность того, что за этот период температура в мире повысится на 1,5 градуса по Цельсию.

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