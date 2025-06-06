Искусственный интеллект назвал четыре города Украины, которые больше всего пострадают от глобального потепления
В течение следующих 100 лет глобальное потепление больше всего повлияет на четыре украинских города. Самыми уязвимыми оказались те, которые имеют высокую плотность населения, проблемы с водоснабжением и слабую адаптацию к климатическим изменениям.
Как спрогнозировал искусственный интеллект, эти регионы могут столкнуться с засухами, ростом температуры воздуха, дефицитом воды, уменьшением осадков и экологическими рисками. Эксперты призвали уже сейчас готовить инфраструктуру городов к новым климатическим вызовам, чтобы избежать катастрофических последствий.
Больше всего пострадают те города, которые имеют следующие характеристики:
1. Южные города (жара, жара, засуха)
Наиболее уязвимы: Херсон, Николаев, Запорожье, Одесса.
Причины:
- Значительное повышение температуры.
- Уменьшение осадков → засухи.
- Растущий риск степных и лесных пожаров.
- Проблемы с водоснабжением (особенно после потери Каховского водохранилища).
2. Приморские города (поднятие уровня моря)
Наиболее уязвимые: Одесса, Мариуполь (в зависимости от восстановления после войны), Бердянск, Скадовск, Измаил.
Причины:
- Поднятие уровня Черного моря (до 0,5 м к 2100 году по некоторым сценариям).
- Затопление прибрежных зон.
- Солонцеванию почв и пресной воды.
3. Города с дефицитом воды
Наиболее уязвимые: Кривой Рог, Никополь, Днепр.
Причины:
- Высокое промышленное водопотребление.
- Уменьшение водности рек (особенно из-за климатических изменений и потери водохранилищ).
- Ухудшение качества питьевой воды.
4. Города с риском пылевых бурь и деградации земель
Наиболее уязвимые: Запорожье, Днепр, Кропивницкий.
Причины:
- Деградация черноземов.
- Высокий риск пылевых бурь из-за сухости почвы.
Среди других факторов риска рассматривают рост энергопотребления летом из-за кондиционирования, или же медицинские риски (тепловые удары, распространение новых болезней).
Кроме этого, не стоит исключать инфраструктурную уязвимость, в частности устаревшие системы водоснабжения и канализации не выдержат климатических экстремумов.
Менее уязвимые регионы: Западная Украина (Львов, Ужгород, Ивано-Франковск). Хотя они не избегут изменений, риски здесь меньше: больше осадков, горный рельеф, более низкие температуры.
Как сообщал OBOZ.UA, в течение следующих пяти лет глобальные температуры на Земле, как ожидается, достигнут рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий. Сейчас существует 70% вероятность того, что за этот период температура в мире повысится на 1,5 градуса по Цельсию.
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