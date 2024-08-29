Люди и собаки могут 'разговаривать'! Что показало последнее исследование ученых и почему это очень важно

Последнее исследование ученых относительно поведения собак показало, что люди могут "разговаривать" со своими домашними любимцами с помощью звуковых панелей. Ученые назвали это необходимым первым шагом, чтобы в будущем люди и собаки могли использовать кнопочные устройства для общения.

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Но действительно ли домашние животные общаются или просто хорошо обучены? Хотя новое исследование не дает полного ответа на этот вопрос, оно показывает, что собаки, обученные использовать такие устройства, реагируют на предварительно записанные слова так же, как и на произнесенные, пишет The Guardian.

"Мы видим, что на самом деле собаки обращают внимание на слова и производят соответствующее поведение независимо от сигналов окружающей среды и создающего слово. Хотя это исследование, безусловно, не потрясающее, оно является необходимым первым шагом", – говорит профессор Федерико Россано из Калифорнийского университета в Сан-Диего, руководившего исследованием.

"Мы знаем, что собаки понимают достаточно много слов. Однако нам нужно было провести исследование, чтобы убедить некоторых скептиков, которые думали, что собаки вообще не будут обращать внимания на слова", – добавил он.

В последние годы популярность кнопочных звуковых панелей стремительно возросла, социальные сети переполнены видео, на которых собаки используют это оборудование. Но идет дискуссия относительно того, действительно ли такие собаки реагируют на аудио с устройства, или просто реагируют на сигналы, основанные на поведении или языке тела их владельцев.

Исследователи рассказывают, что они провели два эксперимента с участием 59 собак, всех из которых научили использовать противень.

В первом эксперименте исследователь использовал цветные наклейки, чтобы накрыть кнопки на звуковой доске собаки, предварительно записанные для слов "на улицу"/"гулять", "играть"/"игрушка" и "еда"/"кушать"/"обедать"/"голодный". Другой исследователь, не зная, какая кнопка и не слыша слов, которые они издают, нажал одну из этих кнопок, и поведение собаки было записано.

Затем владельцы собак провели подобный эксперимент, но в этом случае они варьировались между нажатием одной из кнопок или произнесением слова самостоятельно.

Результаты показывают, что вероятность того, что собаки будут демонстрировать поведение, связанное с игрой, была примерно в семь раз больше после нажатия кнопки "играть"/"игрушка", чем в среднем для трех кнопок, с одинаковыми уровнями соответствующего поведения для кнопок "на улицу"/"гулять". Однако они не показали большего шанса продемонстрировать поведение, связанное с едой, когда нажимали соответствующую кнопку.

Важно то, что выводы были действительны независимо от того, исследователь или владелец нажимал кнопки, и их владелец нажимал кнопку, или произносил то же слово.

Сейчас исследователи изучают, могут ли собаки нажимать правильную кнопку в конкретных ситуациях, и, по их словам, работа может не только помочь исследовать глубину понимания слов собаками, но и пролить свет на то, можно ли использовать такие устройства для общения людей и собак между собой.

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