Разговор во время сна, официально известный как сомнилоквий, – это очень распространенное явление. Оно не является нормой, но и не считается медицинской проблемой.

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Разговор во сне может включать сложные диалоги или монологи, полный набор слов или звуков или же бормотание. Хорошая новость состоит в том, что для большинства людей это редкое и кратковременное явление. Исследования помогли прояснить симптомы и последствия разговоров во сне, но многое остается неизвестным о причинах и лечении этого состояния, пишет Sleep Foundation.

Что такое разговоры во сне и на сколько они распространены?

Разговоры во сне – это разновидность парасомнии. То есть аномального поведения во время сна. В отличие от большинства парасомний, встречающихся только во время определенных частей цикла сна, разговоры во сне могут возникать как во время быстрого, так и во время медленного сна.

Согласно результатам исследований, до 66% людей хотя бы раз в жизни переживали эпизоды разговоров во сне. Однако это случается не часто: только 17% людей говорят о том, что эти ситуации произошли с ними в последнее время.

Почему люди говорят во сне?

Ученые проводили исследования и записывали разговоры людей. Большинство из записей несло отрицательный ряд эмоций, что указывает на то, что разговоры во сне могут отражать конфликтный диалог, который происходит в мозге во время сна. Однако люди редко осознают, что они разговаривали во время сна и почти никогда не помнят этого, когда просыпаются. Что влияет на сомнилоквой, есть ли прямая связь с пережитыми событиями в жизни, пока выяснить не удалось. Ибо разговор может не иметь четкой связи с жизнью человека, недавними событиями или предыдущими разговорами. Иногда он может быть связан со сновидениями.

Эксперты говорят, что существуют доказательства того, что это может иметь генетическую составляющую. Также разговоры во время сна чаще проявляются у людей, перенесших стрессовые ситуации и имеющих посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), но в большинстве случаев разговоры во сне не связаны с психическими заболеваниями.

Можно ли перестать говорить во сне?

Поскольку точных причин, по которым возникает это состояние, нет, то и четких путей решения тоже не существует. Если разговоры во сне не связаны с психическими расстройствами, то эксперты советуют в первую очередь наладить режим сна.

Введите в свою жизнь полезные привычки, такие как прогулки перед сном, правильное питание и спорт в течение дня.

Исключите напитки, которые могут провоцировать организм (к примеру, кофе).

Соблюдайте последовательный график сна ежедневно, в том числе на выходных.

Откладывайте электронные устройства, по крайней мере, на пол часа перед сном.

Создайте не отвлекающее пространство для сна с ограничением света и звуков.

Создайте уютное спальное место, которое будет отвечать вашим потребностям и комфорту.

Если же разговоры во сне регулярны и мешают вам или вашей семье, то эксперты советуют обратиться к терапевту, чтобы понять именно вашу проблему и подобрать правильные способы решения.

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