Что скрывают кошмары: ученые назвали две психологические причины тревожных снов

Почему одни люди часто видят тревожные сны, а другие нет? В новом исследовании ученые выяснили, что есть особые психологические черты, которые влияют на ваши сны – это тонкие психические границы и склонность к кошмарам.

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Частые кошмары тесно связаны с некоторыми проблемами психического здоровья. Тревожные сны значительно чаще наблюдаются у людей с расстройствами нервной системы, депрессией и другими состояниями, связанными с настроением, часто отражающим повышенный эмоциональный стресс и нарушение регуляции, пишет PsyPost.

Однако ночные тревожные сны бывают не только у тех, кто испытывает проблемы с психическим здоровьем – они распространены среди населения в целом. Исследования показывают, что около 4% людей часто страдают кошмарами, тогда как примерно 40% говорят, что такие сны им снятся иногда.

"Кошмары снятся, по крайней мере, время от времени, относительно большого количества людей, имеющих или не имеющих проблем с психическим здоровьем. Однако их причины остаются загадочными. Мы пытались понять, какие ключевые психологические настроения, кажется, влияют на это", – прокомментировал автор исследования Уильям Келли, доцент Университета Воплощенного Слова.

В исследовании приняло участие 116 студентов-психологов из университета Соединенных Штатов. Большинство участников были молодыми людьми, средний возраст которых составил 20,5 лет. Участники заполнили онлайн-опрос, включавший несколько проверенных показателей, связанных с кошмарами и чертами личности.

Ученые исследовали взаимосвязь между частотой тревожных сновидений и четырьмя склонностями: нейротизмом, склонностью к кошмарам, тонкими психологическими границами и чувствительностью к сенсорной обработке. После анализа данных они обнаружили, что лишь склонность к тревожным снам и тонкие психологические границы были важными независимыми предвестниками того, как часто участникам снились кошмары.

Склонность к кошмарам включает в себя такие психологические факторы, как эмоциональная нестабильность, нарушение регуляции настроения и повышенная чувствительность к стрессу. Исследователи предположили, что люди с высокой склонностью к кошмарам могут испытывать процесс, называемый "конкретизацией", во время которого непонятные или абстрактные психические переживания приобретают более ощутимые формы, такие как яркие и тревожные образы сновидений. Это делает их более склонными превращать эмоциональную борьбу в реальную жизнь в тревожные сны. Исследование подтвердило, что склонность к таким снам отличается от других черт, таких как невротизм и тонкие границы, поскольку она оставалась значимым предсказателем даже при контроле этих факторов.

Люди с тонкими границами, с другой стороны, характеризуются большей взаимосвязью между их эмоциями, мыслями и внешними раздражителями. Они могут обладать повышенной восприимчивостью к переживанию тревожных образов и эмоций во время сна, поскольку обладают меньшей способностью отделять или фильтровать эти воздействия. Этот вывод подтверждает идею о том, что более тонкие границы создают психологическую среду, где негативное психическое содержание может легче проявляться в виде ярких и тревожных снов.

Ученые надеются продолжить эту работу, исследуя, как эти черты взаимодействуют с другими психическими функциями и открывая их влияние на разные группы населения. В конце концов, это направление исследований может помочь разработать стратегию уменьшения частоты тревожных сновидений и улучшить качество сна для людей, склонных к кошмарам.

"Мы хотим расширить эти выводы и лучше понять, как более тонкие психические границы и широкие переменные склонности к кошмарам связаны с тревожными снами", – сказал ученый и добавил, что эти выводы вписываются в серию исследований, которые они уже провели, чтобы понять как психические функции и черты влияют или способствуют возникновению кошмаров среди людей, не обязательно имеющих серьезные проблемы с психическим здоровьем.

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