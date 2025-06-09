Почему коты мурлыкают: есть научное объяснение

Уникальная способность кошек мурлыкать, которая так нравится владельцам этих животных, для ученых всегда оставалась загадкой. Причем непонятным оставался как сам физиологический процесс, так и генетические механизмы, с ним связанные.

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Впрочем, как пишет издание Science Alert, недавнее исследование, проведенное в Японии, выявило потенциальные гены, лежащие в основе кошачьего мурлыканья. Это открытие может помочь лучше понять причины, почему пушистые домашние животные издают этот звук.

Несмотря на то, что коты живут рядом с людьми тысячелетиями, мурчание все это время оставалось загадкой, а цель, с которой усатые издают этот звук, все еще остается предметом споров. Как и то, можно ли считать похожие вокальные вибрации у больших кошек мурлыканьем, или все же это явление является уникальной чертой более мелких представителей семейства кошачьих. Новая информация может в конце концов помочь решить некоторые из этих нерешенных вопросов.

Анализируя ДНК и поведение, описанное владельцами 280 домашних кошек, биолог из Киотского университета Юме Окамото вместе с коллегами определил ген, связанный с мурлыканьем и другими формами кошачьих вокализаций. Кошки с коротким типом генов андрогенных рецепторов, по сообщению своих владельцев мурлыкали больше, чем те, кто имеет длинный тип. Также сообщалось, что коты с этим коротким типом гена чаще общаются с людьми через различные звуки. Андрогенные рецепторы преимущественно регулируют тестостерон, поэтому длина гена, вероятно, влияет на поведение, связанное с тестостероном, включая вокализации.

Изучив этот ген у 11 видов кошек, исследователи обнаружили, что версия длинного типа есть только у домашних кошек. Даже у их ближайших родственников котов-рыболовов и бенгальских кошек не было более длинных форм этого гена, что позволяет предположить, что он возник во время одомашнивания кошек.

Предыдущие исследования показали, что чистокровные кошки с большей вероятностью имеют ген длинного типа, чем кошки смешанной породы, которые часто начинали жизнь как бродячие. Таким образом, исследователи предполагают, что кошки, которые постоянно воспитываются людьми, не так зависят от голосовой коммуникации для своего выживания, что позволяет кошкам с генетической вариацией длинного типа выживать в чистокровной популяции.

"Этот результат согласуется с ассоциацией между мурлыканьем и голосовой коммуникацией как стратегиями поиска внимания или поддержки, способствующих выживанию через взаимодействие как с кошками, так и с людьми", – пишут Окамото с соавторами в своей статье.

Кошки также мурлыкают, когда они серьезно ранены, поэтому некоторые исследователи предположили, что мурлыканье может быть также механизмом лечения. Несколько лет назад исследователи обнаружили, что мягкие подушечки в голосовых связках кошек производят низкочастотные вибрации без мышечных сокращений, поэтому шум частотой 25-30 Гц является в определенной степени автоматизированным.

"Благодаря нашим исследованиям мы надеемся углубить наше понимание кошек и способствовать построению более счастливых отношений между кошками и людьми", – говорит Окамото. Подобные работы позволяют лучше понять поведение кошек и роль мурлыканья в нашей с ними коммуникации.

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