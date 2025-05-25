Котам нельзя давать молоко: ученые удивили запретом

То, что коты любят молоко является аксиомой, которую мы усваиваем еще в раннем детстве. Котов рисуют рядом с миской молока, этому посвящают стишки и мемы и уличных пушистиков часто подкармливают этим продуктом. Суровая правда заключается в том, что на самом деле котам, как и взрослым людям, молоко употреблять не стоит.

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Как пишет издание Science Alert, первое знакомство котов с молоком произошло примерно тогда же, когда эти животные одомашнили сами себя более 9 000 лет назад. Тогда пушистые хищники начали подходить к человеческим поселениям, где в хранилищах зерна водилось немало грызунов. Люди заметили, какую пользу приносят коты и начали их дополнительно подкармливать. В ход пошло молоко домашних животных. И так родился этот миф, который пережил много-много веков.

До появления специально разработанных коммерческих кормов для домашних животных котов в основном кормили остатками с человеческого стола. Об их реальных пищевых потребностях было известно немного. В своей книге о котах 1877 года шотландский врач Гордон Стейблс настаивал на том, что котам нужно две миски – "одна для воды, а другая для молока". А отличным завтраком для мурлыки называл кашу с молоком.

Большинство кошек не переваривают лактозу

На самом деле подавляющее большинство взрослых кошек имеют непереносимость лактозы. Как и все млекопитающие, кошки начинают свою жизнь, употребляя молоко от матери. Но, повзрослев, они теряют потребность в молоке. Более того, после отлучения от матери (это происходит примерно в 6-12 недель) котята перестают вырабатывать фермент лактазу, необходимый для переваривания лактозы в молоке. В дальнейшем его потребление может принести им больше вреда, чем пользы. Однако, как и у людей, уровень непереносимости варьируется для каждой пушистой и мурчащей особы в зависимости от того, сколько фермента ее организм естественно вырабатывает.

Значит ли это, что кормить молоком можно хотя бы котят? Если речь идет о коровьем молоке, то однозначно нет. Коты значительно меньшие по размеру животные, чем коровы, и, соответственно, количество лактозы в молоке матери-кошки значительно ниже, чем в коровьем молоке. Поэтому кормить их можно только тем продуктом, который производит мать-кошка, или приобрести для вскармливания специальную смесь.

Непереносимость лактозы не является единственной причиной, почему не следует давать котам молоко. У некоторых животных может развиваться на него аллергия. Причем не только на свежее молоко, но и на молочные продукты.

Что случается с котами, которые пьют молоко?

Лактоза – это тип сахара. Когда организм не может ее расщепить для всасывания в кровь, лактоза проходит через кишечник в толстую кишку, где бактерии, которые живут там, ферментируют вещество. Эта ферментация разлагает лактозу на кислоты и газы, которые вызывают неприятные симптомы. У кота развивается чрезмерное газообразование, вздутие, запор, боль в животе и иногда даже тошнота и рвота. У кошек самым распространенным среди всех симптомом является диарея. Хроническая или стойкая диарея может вызвать дальнейшие осложнения, такие как обезвоживание, электролитный дисбаланс и недоедание. В некоторых случаях это может даже угрожать жизни. Коты, которые регулярно употребляют молоко или молочные продукты как часть своего рациона, имеют повышенный риск этих проблем со здоровьем.

Если молоко такое плохое для кошек, почему они его любят?

Ответ очень прост – мы тоже часто любим то, что приносит нам вред. Но чтобы дать лучшее объяснение на этот вопрос, сначала нужно вспомнить, что коровье молоко предназначено для кормления и выращивания телят.

Чтобы молоко было привлекательным для маленького создания, оно содержит много очень вкусных белков и жиров. Коты тоже обожают этот вкус. Тем более, что им от природы нужно много белка и жира для оптимального здоровья и ежедневного функционирования. Однако его источником должно быть мясо.

Что касается коровьего молока, то оно также содержит много казеина, белка, который расщепляется в организме на альфа-казозепин. Некоторые исследования показывали, что он оказывает на кошек успокаивающий эффект. Поэтому у них формируется такая привязанность к молочному. Которая может быть для них губительной.

Можно ли давать коту молоко в качестве лакомства? А альтернативное молоко?

Короткий ответ здесь нет. Молочные продукты не являются естественной частью рациона кошек. Хотя им может нравиться вкус, молоко, вероятно, вызовет у вашего пушистого друга дискомфорт и проблемы со здоровьем, поэтому лучше вовсе избегать его.

И если вы думаете, что ваш кот один из немногих, кто не имеет непереносимости лактозы, подумайте еще раз. Коты очень хорошо скрывают дискомфорт, поскольку в дикой природе проявление слабости делает их мишенью для хищников.

Если вам неудержимо хочется угостить котика молочком, выбирайте только безлактозное молоко или искусственное молоко, специально разработанное для кошек, и используйте его в качестве лакомства очень редко. Эти продукты не вызовут у животного такого расстройства пищеварения, как обычное коровье молоко, но все еще не принесут вашей кошке никакой питательной пользы.

Что касается альтернатив молока, таких как овсяное, соевое или миндальное молоко, то от них стоит отказаться вообще. Любые необычные добавки в рацион вашей кошки, вероятно, вызовут расстройства пищеварения, поэтому лучше избегать их.

Просто не давайте своему коту молоко. Ему это не нужно, вероятно, он не может его переварить, и это, скорее всего, вызовет у домашнего любимца больше боли, чем удовольствия.

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