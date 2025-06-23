Пиво в стеклянных бутылках опаснее: ученые объяснили почему

Жарким летом холодное пиво становится особенно популярным напитком. Им приятно освежиться и на пляже, и в городе после напряженного рабочего дня.

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Принято считать, что напиток лучше сохраняет свои вкусовые свойства в стеклянной, а не пластиковой таре. Но, как пишет MailOnline, ученые из французского агентства безопасности пищевых продуктов ANSES обнаружили, что именно стеклянная тара приводит к тому, что в напитках оказывается больше опасного микропластика. Причем речь идет не только о пиве, но и о воде, газировке, вине или любых других напитках.

Сначала исследователи были озадачены открытием, что в стеклянной таре обнаружили больше микропластика, чем в, собственно, пластиковой. Однако вскоре им удалось установить, что частицы микропластика попадали в жидкость через краску на внешней стороне бутылок. "Мы ожидали противоположного результата. Затем мы заметили, что в стекле частицы, выходящие из образцов, имели ту же форму, цвет и полимерный состав, а значит, тот же пластик, что и краска на внешней стороне крышек, которыми запечатываются стеклянные бутылки", – рассказала журналистам Изелин Шаиб, которая проводила исследование.

Для своей работы группа ученых решила оценить уровни микропластика в различных популярных напитках, продаваемых во Франции. Их анализ показал, что в среднем в стеклянных бутылках с безалкогольными напитками, лимонадом, холодным чаем и пивом содержится около 100 частиц микропластика на литр. А это в 5-50 раз больше, чем установленный показатель для напитков, которые продавались в пластиковых бутылках или металлических банках. Исследователи осмотрели стеклянные бутылки и обнаружили небольшие царапины на крышках, которые, вероятно, образовались из-за трения между крышками при хранении товара.

Для воды, как негазированной, так и газированной, количество микропластика было относительно низким во всех случаях, от 4,5 частиц на литр в стеклянных бутылках до 1,6 частиц в пластике. В вине количество таких частиц тоже было небольшим. Причем даже если оно продавалось в стеклянной таре.

Однако в безалкогольных напитках исследователи обнаружили около 30 частиц микропластика на литр, а в лимонаде – 40 частиц на литр. Пиво показало в этом исследовании худшие результаты. Оно содержало аж 60 частиц микропластика на литр.

На данный момент исследователи не знают точно, представляют ли эти частицы угрозу для здоровья человека. Однако ученые все больше обеспокоены способностью таких частиц проникать в клетки и вызывать изменения в клеточных функциях, особенно при взаимодействии с органами у детей.

Сейчас ученые находят все больше доказательств того, что микропластик может играть существенную роль в развитии рака у детей. Также в прошлом году исследование показало, что раковые клетки в кишечнике распространяются ускоренными темпами после контакта с микропластиком.

Эксперты также выражают беспокойство из-за потенциальной связи между микропластиком и репродуктивным здоровьем. Так его частицы были обнаружены в сперме.

К счастью, исследователи говорят, что производители напитков могут легко сократить количество микропластика, выделяемого крышками бутылок. В рамках исследования команда протестировала метод очистки, включающий продувку крышек воздухом, а затем их промывку водой и спиртом. Выяснилось, что это снижает загрязнение микропластиком на 60 процентов.

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