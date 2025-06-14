Насколько грязны бороды? Ученые дали ответ

В ожесточенной дискуссии между сторонниками и противниками бород у последних всегда есть аргумент-козырь – в волосах на лице может накапливаться грязь и инфекции. Но задумывались ли вы когда-нибудь, действительно ли борода такая негигиеничная? И, если да, то насколько?

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Издание Science Alert собрало все свежие сведения по этому поводу. Если смотреть на вопрос с точки зрения наличия всевозможных микроорганизмов, то да – в бороде живет множество бактерий, грибков и вирусов, которые потенциально могут стать источником опасности. Однако при более детальном изучении все оказывается значительно сложнее и интереснее.

Кожа человека является домом для миллиардов микроорганизмов – в основном бактерий, но также грибков и вирусов. А волосы на лице обеспечивают уникальную среду для их процветания. Недавно издание The Washington Post обнародовало данные, что в некоторых туалетах содержится меньше микробов, чем в средней бороде.

Однако нужно учитывать не только количество, но и качество этих микроорганизмов. Микробная популяция на коже варьируется в зависимости от участка тела и зависит от таких факторов, как температура, кислотность, влажность и доступность питательных веществ. Бороды создают теплую, часто влажную среду, где могут накапливаться остатки пищи и кожного сала, что создает идеальные условия для роста микробов.

Они чувствуют себя хорошо в бороде не только из-за теплых и влажных условий. Свою лепту вносят постоянное воздействие разного рода загрязнителей и новые микроорганизмы, которые попадают в волосы с рук и других поверхностей.

Опасения ученых по поводу гигиены бороды появились более 50 лет назад. Ранние исследования показали, что волосы на лице могут удерживать бактерии и бактериальные токсины даже после мытья. Это привело к устойчивой идее, что бороды действуют как резервуары бактерий и могут представлять риск заражения не только для своих владельцев, но и для других людей.

Для работников здравоохранения это сделало бороды предметом споров, особенно в больницах, где передача патогенов является отдельной проблемой. Однако исследования, проведенные в больницах, показали неоднозначные результаты. Одно исследование выявило, что у бородатых работников здравоохранения на лицах было больше бактерий, чем у их чисто выбритых коллег.

Еще одно исследование, которое рассматривало, будет ли гигиенично обследовать собак и людей в одном МРТ-сканере, показало, что бороды большинства мужчин содержали значительно больше микробов, чем шерсть собак. В том числе речь шла о большем количестве вредных бактерий. Для любознательных читателей отметим, что исследователи пришли к выводу – собаки не представляют опасности для людей, если использовать для них одну и ту же установку МРТ.

Однако другие исследования поставили под сомнение идею в том, что бороды повышают риск заражения. Например, одна из научных работ не обнаружила существенной разницы в заселенности бактериями между бородатыми и гладко выбритыми работниками здравоохранения.

В том же исследовании, в частности, сообщалось, что бородатые врачи с меньшей вероятностью являются носителями золотистого стафилококка – основного возбудителя внутрибольничных инфекций. Также авторы работы не обнаружили никакого увеличения уровня заражения среди пациентов, которых лечили бородатые хирурги, носившие хирургические маски.

Впрочем, удалось установить, что иногда бороды могут распространять кожные инфекции, такие как импетиго – заразная сыпь, часто вызываемая золотистым стафилококком. Обычно она развивается на волосистой части лица.

В редких случаях паразиты, такие как лобковые вши, которые обычно живут в области паха, также могут появляться в бородах, бровях или ресницах. Но это случается по большей части в случаях плохой личной гигиены или тесного контакта с инфицированным человеком.

Итак, действительно, неухоженная борода может способствовать раздражению, воспалению и инфекции. Кожа под бородой, богата кровеносными сосудами, нервными окончаниями и иммунными клетками, поэтому очень чувствительна к микробным и экологическим факторам стресса. А когда в этой зоне накапливается кожное сало, омертвевшие клетки кожи, остатки пищи и другие загрязняющие вещества, они могут раздражать кожу и способствовать росту грибков и бактерий.

Чтобы избежать всех этих проблем, эксперты настоятельно рекомендуют мыть бороду и лицо ежедневно. Это удаляет грязь, жир, аллергены и омертвевшую кожу, помогая предотвратить накопление микробов. Дерматологи также советуют увлажнять кожу, чтобы предотвратить сухость, использовать расческу для бороды, чтобы очищать ее от мелкого мусора, и подстригать, чтобы удалять выпавшие волосы и уменьшить их выпадение в целом. Эти шаги помогают поддерживать не только гигиену, но и здоровье и внешний вид бороды.

Так грязные ли бороды? Как и с большинством вещей, все зависит от того, насколько хорошо за ними ухаживают. Ежедневная гигиена и контроль роста волос сводят риски к минимуму. И делают бороду более безопасной, чем о ней принято думать.

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