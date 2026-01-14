Кто спроектировал пирамиду Гизы в Египте: ученые узнали имя

Большая пирамида Гизы остается одним из самых грандиозных достижений человеческой цивилизации, поражающим своими масштабами и точностью инженерных расчетов. На протяжении тысячелетий путешественники и ученые гадали, кто именно стоял за разработкой этого архитектурного чуда, ведь сам фараон Хуфу (Хеопс) вряд ли занимался проектированием лично.

Видео дня

Недавние археологические исследования вблизи пирамиды позволили специалистам назвать конкретное имя ответственного за строительство. Ключ к разгадке нашли в западном секторе некрополя, где расположены захоронения приближенных к царю лиц, об этом пишет издание Greek Reporter.

Изучение надписей и артефактов в самой большой гробнице того района пролило свет на иерархию древнеегипетского двора. Благодаря этой находке историческая фигура главного зодчего наконец вышла из тени своего монарха. Открытие позволяет по-другому взглянуть на интеллектуальный потенциал эпохи Древнего Царства.

Кто спроектировал пирамиду в Гизе

Во время раскопок археологи обратили внимание на нетипично большую мастабу — прямоугольную гробницу с плоской крышей, которая значительно превосходила по размерам соседние объекты. Внутри была найдена реалистичная статуя мужчины, чье имя зафиксировано в иероглифических надписях как Хемиун. Этот вельможа занимал чрезвычайно высокую должность визиря, что фактически делало его вторым лицом в государстве после самого фараона. Кроме того, он был "хранителем печати", что давало ему право утверждать официальные документы от имени правителя.

Генеалогическое исследование показало, что Хемиун был не просто талантливым служащим, а членом правящей семьи. Он был племянником фараона Хеопса, сыном принца Нефермаата и внуком легендарного царя Снофру. Такое высокое происхождение объясняет безграничное доверие монарха, которое Хемиун использовал для реализации самых амбициозных проектов того времени. Надписи в его гробнице содержат многочисленные почетные звания, в частности титулы жреца различных божеств, хотя некоторые ученые считают их лишь формальным признаком высокого статуса.

Главным аргументом в пользу того, что именно Хемиун спроектировал Великую пирамиду, является его специфический титул: "Надзиратель за всеми строительными проектами короля". Учитывая, что возведение пирамиды Гизы было центральной задачей правления Хеопса, именно визирь должен был возглавлять этот процесс. Он обладал административными ресурсами для привлечения тысяч рабочих и логистическими знаниями для транспортировки массивных блоков известняка и гранита.

Современные историки ведут дискуссии о том, насколько глубоко Хемиун был вовлечен в техническое черчение. В древнем мире роль архитектора существенно отличалась от нынешней: возможно, визирь не делал подробных чертежей на столе, а выступал в роли генерального менеджера. Он мог координировать группу инженеров и мастеров, превращая общую идею величия фараона в реальные геометрические формы. Однако общая концепция и стратегическое планирование, бесспорно, принадлежали именно ему.

Статуя Хемиуну, найденная в его мастабе (гробнице), поражает своей натуральностью: он изображен как зрелый мужчина с заметными признаками достатка, что подчеркивает его реальное влияние. Этот артефакт является редким примером портретного сходства, позволяющим нам заглянуть в лицо человеку, который руководил строительством одного из чудес света. Его могила, расположенная так близко к пирамиде Хеопса, служит вечным свидетельством его профессионального триумфа.

OBOZ.UA писал ранее, что ученые заметили аномалию в одной из пирамид Гизы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.