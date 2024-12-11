Падать до 150 звезд в час: что такое Геминиды и когда можно увидеть яркий метеоритный дождь года

Метеорный дождь Геминиды является одним из самых ярких и ожидаемых звездопадов года. Ведь в пиковые дни можно увидеть до 150 вспышек в час.

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Пик декабрьского звездопада в этом году приходится на 13-15 декабря. И хотя Геминиды наиболее заметны в северном полушарии, их можно наблюдать по всему миру, пишет The Sun.

Геминиды являются одним из наиболее плодотворных годовых метеорных потоков в году, говорят астрономы. А еще этот звездопад часто кажется разноцветными, протягивая белые, желтые, зеленые, красные и синие полосы по небу.

По словам доктора Шьяма Баладжи, исследователя астрочастиц и космологии из Королевского колледжа Лондона, радужное световое шоу вызвано наличием различных металлов в метеороидах.

"Лучшее время для наблюдения за метеорным дождем Геминиды – около 2 часов ночи, когда точка радианта самая высокая на небе", – добавил ученый.

Однако благодаря своей интенсивности, уловить вспышки этого звездопада можно и в предрассветные часы, благодаря его почти 24-часовому пиковому периоду.

По данным Американского общества метеоров, геминиды достаточно легко увидеть на небе, поскольку они очень яркие. Метеоры будут излучаться из созвездия Близнецов, расположенного высоко в небе северного полушария, пишет Space.com.

Правда, в этом году почти полная Луна может помешать попыткам охоты на падающие звезды. Однако астрономы успокаивают, что хотя лунный свет смоет более тусклые метеоры, все равно можно будет увидеть некоторые из более крупных и ярких вспышек, которыми будет полно все небо. А чтобы улучшить себе обзор звездопада, эксперты советуют стоять спиной к Луне и смотреть в темную часть неба.

Интересно, что метеорный поток Геминиды вызван обломками своеобразного околоземного астероида 3200 Фаэтон, который демонстрирует кометное поведение и вращается вокруг Солнца примерно каждые 1,4 года.

Если кто-то не сможет выйти на улицу 13-15 декабря, эксперты советуют воспользоваться программой с картой неба, как Night Sky. Где в прямом эфире из теплой кроватки можно будет наблюдать за одним из самых ярких метеоритных дождей года.

Ранее OBOZ.UA писал, что жители Земли увидят настоящее космическое шоу благодаря метеоритному потоку Геминиды.

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