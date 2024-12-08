Метеоритный поток Геминиды. Жители Земли увидят настоящее космическое шоу: как и когда смотреть в небо

С 19 ноября по 24 декабря в ночном небе можно увидеть яркие вспышки от метеорного потока Геминиды. Однако пик этого звездопада будет с 13 на 14 декабря.

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Несмотря на то, что именно в это время на небе будет красоваться полная Луна, это не помешает увидеть космическое шоу. Ведь многие метеоры Геминид очень яркие, пишет EarthSky.

По словам астрономов, в пиковую ночь 14 декабря на небе можно будет увидеть 120 метеоров Геминид в час. И даже несколько дней до этой даты и после можно будет наслаждаться обильным звездопадом.

Метеоров так много, что они могут даже посоревноваться с августовскими Персеидами, отмечают исследователи.

Полная Луна будет конкурировать с Геминидами в 2024 году, говорят ученые. Но, к счастью, ему не удастся полностью испортить метеоритный поток. Ведь по словам экспертов, этот звездопад очень яркий.

Астрономы подчеркивают, что смелые, белые, яркие Геминиды дают нам один из лучших дождей в Северном полушарии, особенно в годы, когда нет Луны. Из Южного полушария они также видны, но с меньшим количеством.

Наибольшей особенностью декабрьского метеоритного дождя есть его происхождения. Ведь в отличие от большинства звездопадов, являющихся результатом комет, Геминиды рождаются от астероида, известного как 3200 Phaethon.

"Геминиды, происходящие от астероида, а не кометы, должны содержать куски размером с камень, которые, сгорая в атмосфере. Они часто яркие и не оставляют следов", – отметил астроном Гай Оттевел.

Ранее OBOZ.UA писал, что Землю накрыл яркий звездопад Леониды, для сравнения.

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