Открытие в Испании пролило свет на женщин у власти 5000 лет назад: такого археологи еще не видели

На юго-западе Испании археологи исследовали гробницу, которой примерно 5000 лет и нашли там коллекцию из более 270 000 бусин. По словам ученых, эта находка подчеркивает важные социальные роли женщин того времени.

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Бусины регулярно появляются в археологических находках как форма украшения, валюты и социального обмена. Но согласно новым исследованиям, коллекция из могилы Монтелирио, являющейся частью археологической достопримечательности близ Севильи, является самой большой, когда-либо зарегистрированной во всем мире, пишет CNN.

Исследователи подсчитали, что коллекция содержала 270 769 круглых бусин, сделанных преимущественно из ракушек.

По оценкам экспертов, для изготовления такого украшения десять человек должны были работать восемь часов в день в течение 206 дней или около семи месяцев. И это не учтено время, которое понадобилось, чтобы собрать природный материал, похожий на морские гребешки, с берега моря.

"Мы считаем, что бусины сформировали церемониальную одежду, которую носили эти женщины, которые были очень важными в социальном или религиозном отношении, во время особых случаев или особых церемоний", – сказал ведущий автор исследования Леонардо Гарсиа Санхуан, профессор доистории в Университете Севильи.

По словам археологов, в одной гробнице были найдены останки 20 человек, 15 из которых были женщинами, а остальные 5 не удалось идентифицировать. Раскопки в гробнице за последние несколько лет обнаружили много бусин, которые, как считают специалисты, были соединены вместе, чтобы сделать одежду для похороненного человека, пишет Phys.org.

Согласно исследованию, комплексный анализ коллекции бисера проливает свет на грозный статус женщин в обществе, когда-то жившего на территории Валенсии.

Гарсиа Санхуан сказал, что хочет исследовать, было ли общество в Испании матриархатом в этот период, когда в Европе начинало формироваться более иерархическое общество.

"Матриархат был очень спорным понятием в истории и антропологии. Но я очень хочу разобраться с ним напрямую, потому что считаю, что не случайно мы постоянно видим между 2900 и 2600 годами до нашей эры захоронение этих очень высокопоставленных, могущественных женщин", – подчеркнул ученый.

По археологическим данным, Толос-де-Монтелирио – мегалитическая археологическая область в Испании с останками и артефактами, датированными между 2875 и 2635 годами до нашей эры. Считается, что это место использовалось примерно 200 лет для захоронения людей в многочисленных могилах.

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