Первый случай в европейской доистории: стало известно, что Британией железного века правили женщины

Юлий Цезарь описывал, что когда римляне впервые вступили на Британские острова, они обнаружили землю, которой руководили королевы-воительницы и другие высокопоставленные женщины. И хотя многие современные историки не доверяют этим древнеримским историям, новый анализ 2000-летней ДНК показывает, что кельтские женщины действительно были великими правительницами в доисторической Британии, что было уникально для Европы и мира в целом.

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Идея о том, что эти древние общества вращались вокруг женщин, ранее была подтверждена находками на кельтских кладбищах в Дорсете, южная Англия, где племя, известное как дуротриги, жило примерно со 100 до н.э. до 100 лет. н.е. В этих местах женские захоронения обычно содержат роскошные могильные вещи, что свидетельствует о том, что именно представительницы прекрасного пола занимали политические, военные и социальные должности, пишет IflScience.

Команда генетиков из Тринити-колледжа Дублина, работая с археологами из Борнмутского университета, в ходе нового исследования рассмотрела доказательства из 157 археологических памятников, которые использовались до и после римского вторжения в 43 году нашей эры, отмечает DailyMail.

Эксперты изучили ДНК 55 личностей с места захоронения Дуротригиана в Винтерборн-Кингстон, а также еще двух из других близлежащих кладбищ.

Чтобы получить представление о структуре этих древних обществ, авторы исследования проанализировали уровни разнообразия митохондриальной ДНК, которая наследуется только от матери, а также Y-хромосому, передаваемой от отца к сыну.

В ходе анализа ученые обнаружили, что более двух третей похороненных в Винтерборн-Кингстоне произошли от одной материнской линии.

"Мы реконструировали генеалогическое дерево со многими разными ветвями и обнаружили, что большинство членов проследили свою материнскую линию к одной женщине, которая жила веками раньше", – объяснила автор исследования доктор Лара Кэссиди.

"А вот родства по линии отца почти не было. Это говорит нам о том, что мужчины переехали сюда, чтобы присоединиться к общинам своих жен после женитьбы, а земля потенциально передавалась по женской линии", – добавила ученая.

Такая система, известная как матрилокальность, отличается от патрилокальных обществ, которые до сих пор считались нормой в течение большей части доисторической истории.

"Это первый случай, когда такая система была задокументирована в европейской доистории, и она предполагает расширение социальных и политических прав женщин. В современных обществах это встречается относительно редко, но так могло быть не всегда", – подчеркнула Кэссиди.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Англии обнаружили захоронение XII века с телами 123 мужчин, женщин и детей.

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