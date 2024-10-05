От Мадагаскара до Боливии. Ученые обнаружили 33 'темных пятна' с тысячами неизвестных растений, которым грозит исчезновение

Согласно новым исследованиям, ботаники обнаружили 33 "темных пятна" от Мадагаскара до Боливии, где тысячи видов растений ждут своего открытия. Однако, по словам экспертов, им грозит исчезновение.

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Ежегодно исследователи открывают десятки новых видов – от пальм до орхидей. Но, учитывая, что более 100 000 видов растений считаются неизвестными, большинство из них находятся под угрозой исчезновения, пишет TheGuardian.

Новый проект под руководством Королевского ботанического сада Кью освещает части света, где ботаники должны сосредоточить свои поиски и идентифицировать новые виды растений. Исследование базируется на анализе экспертов с Кью, который обнаружил, что три четверти всех неописанных видов растений, вероятно, находятся под угрозой исчезновения.

Профессор Александр Антонелли, научный директор Кью и старший автор статьи, сказал, что исследование было направлено на то, чтобы ускорить темпы выявления растений. Ведь многие виды вымрут, прежде чем они будут известны науке.

"Предыдущие исследования показали, что биологи не были особенно эффективны в документировании биоразнообразия. Мы возвращались к одним и тем же местам снова и снова, и пренебрегли некоторыми территориями, которые могут содержать много видов", – сказал Антонелли.

Большинство неисследованных регионов находятся в Азии, включая остров Суматра, восточные Гималаи, Ассам в Индии и Вьетнам. В Африке были определены Мадагаскар и Капские провинции Южной Африки, а в Южной Америке выделены районы Колумбии, Перу и юго-восточной Бразилии. По словам биологов, эти территории определены как "горячие точки" биоразнообразия, которым грозит уничтожение.

Многие страны, где встречаются эти темные пятна, имеют ограниченные возможности для официальной идентификации видов. Однако исследователи выразили надежду, что анализ вдохновит будущее сотрудничество между исследовательскими учреждениями и местным населением во всем мире.

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